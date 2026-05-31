PRI presenta iniciativa para frenar uso arbitrario del poder público contra la libertad de expresión

El PRI propone una ley para evitar que autoridades usen recursos públicos para intimidar, represaliar o inhibir el ejercicio legítimo de la libertad de expresión. La iniciativa excluye regulación de contenidos y apunta a sancionar el abuso de facultades con fines políticos, en un contexto de tensiones políticas y sociales.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) ha perfilado una iniciativa legislativa destinada a proteger la libertad de expresión , advirtiendo sobre el "uso arbitrario del poder público" como mecanismo de intimidación, represalia o inhibición del ejercicio legítimo de este derecho fundamental.

La propuesta busca evitar que cualquier autoridad federal, sin importar su orientación política, utilice facultades públicas, recursos institucionales o mecanismos administrativos para coartar la crítica, el escrutinio ciudadano o el debate abierto. En el documento se establece que en una democracia constitucional, ningún gobierno puede colocarse por encima de la rendición de cuentas, y se subraya que la investigación periodística y el debate público no debilitan al Estado, sino que fortalecen la legitimidad democrática y permiten corregir abusos antes de que se vuelvan estructurales.

Los senadores priistas aclaran que la iniciativa no pretende regular contenidos, opiniones ni crear censura previa, sino prevenir y sancionar el abuso de poder público con fines represivos, garantizando que los servidores públicos puedan participar en el debate pero sin emplear recursos institucionales para amedrentar a críticos o ciudadanos. El objetivo central es proteger el principio constitucional de que nadie debe ser perseguido, intimidado o castigado por cuestionar al poder dentro de los límites de la libertad de expresión, reforzando la confianza pública en las instituciones mediante reglas transparentes y límites explícitos al ejercicio del poder.

La propuesta ha surgido en un contexto de tensiones políticas, donde figuras como la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ha rechazado supuestas injerencias externas y denunciado una "ofensiva mediática" contra su administración. Paralelamente, la COordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha anunciado un paro indefinido, acusando que se busca "blindar" el Zócalo de la capital para "proteger el Mundial", mientras la Secretaría de Gobernación ha garantizado disposición ante las demandas sociales.

Estos episodios reflejan un clima de polarización en el que la defensa de la libertad de expresión se plantea como un eje transversal, frente a narrativas de persecución política o protección de intereses particulares. Los legisladores del PRI insisten en que defender este derecho no significa amparar a grupos o individuos específicos, sino salvaguardar el derecho de toda sociedad democrática a conocer, debatir y exigir cuentas a quienes ejercen el poder.

La iniciativa se inscribe en una reflexión más amplia sobre la erosión gradual de la democracia, que según el documento puede ocurrir no solo mediante golpes abruptos, sino a través del miedo, la intimidación institucional y el debilitamiento progresivo de los contrapesos. En este sentido, la propuesta busca establecer un marco legal que disuada el uso faccioso de las instituciones y preserve el espacio para la disidencia legítima, reforzando el tejido democrático del país.

El debate que se avecina promete ser complejo, pues deberá equilibrar la protección contra el abuso de poder con la necesaria rendición de cuentas de los funcionarios, sin convertir la iniciativa en un instrumento para blindar a figuras públicas de la crítica. En última instancia, el PRI plantea que la libertad de expresión es condición indispensable para la existencia del sistema democrático, y que su defensa debe sustentarse en reglas claras que eviten que el poder se utilice para silenciar, en lugar de para servir





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