PRI proclama triunfo absoluto en Coahuila y Morena denuncia compra de votos con QR

El PRI asegura haber ganado los 16 distritos de diputados locales en Coahuila, mientras Morena acusa un operativo de compra de votos llamado 'QRgate' que involucraría pagos a cambio de fotos con boletas y códigos QR. Conflicto postelectoral entre ambos partidos.

El Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) se proclamó vencedor absoluto en la elección de diputados locales de Coahuila , logrando los 16 distritos de mayoría. Su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, celebró el triunfo, calificándolo como una defensa de la paz, la seguridad y el trabajo del gobernador.

Según el Programa de Resultados Preliminares, con más del 84% de las actas capturadas, la Alianza Ciudadana por la Seguridad, conformada por el PRI y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), obtuvo una preferencia electoral de hasta tres a uno en varios distritos, con una participación ciudadana del 50.4%. Moreno Cárdenas destacó que este resultado demuestra que Coahuila rechaza la división y la inseguridad, y posicionó al PRI como la principal opción opositora en el país, advirtiendo que el gobierno de Morena "caerá" por "destruir" a México.

El PRI recibió 546,726 votos (50.1%) y UDC 46,141 (4.2%). Morena obtuvo 242,029 (22.5%) y el Partido del Trabajo 36,828 (3.4%). La sorpresa fue Nuevas Ideas, que logró el 5.8% con 62,855 votos.

Sin embargo, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó los resultados y denunció un supuesto esquema de compra y coacción del voto, al que llamó "QRgate". En una conferencia de prensa, Montiel presentó videos y pruebas recabadas por diputados federales, que mostrarían a simpatizantes del PRI pagando a votantes por sufragar a favor de la alianza tricolor.

Según su versión, los ciudadanos debían fotografiarse con la boleta marcada a favor del PRI-UDC junto a un código QR, escanearlo y recibir un pago, supuestamente a través del sistema bancario. Montiel afirmó que "todos los votos fueron pagados" y que se cuenta con una base de datos de quienes accedieron al QR.

Además, anunció que se denunció ante la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar el origen de los recursos, comparando el modus operandi con el escándalo de "Monexgate". Cuestionada sobre cómo rastrear el origen del efectivo, Montiel se mostró molesta y aseguró que se sabrá una vez concluya el conteo de la "operación financiera". El conflicto postelectoral en Coahuila pone de manifiesto una profunda polarización política.

Por un lado, el PRI celebra un triunfo arrollador que interpreta como un respaldo a su gestión estatal y un reflejo de la preferencia ciudadana por la estabilidad. Por otro, Morena descalifica por completo el proceso, acusando de ilegitimidad y de una "elección de estado" que, a su juicio, incluyó el uso de corporaciones policiacas para garantizar el resultado. La denuncia del "QRgate" es la expresión más concreta de esa impugnación, aunque carece de sustentación en el resultado oficial.

Mientras Moreno Cárdenas mira hacia 2024 y se posiciona como líder de la oposición, Montiel busca deslegitimar el triunfo priista y mantener vivo el discurso de que Morena es víctima de un sistema manipulado. La elección, más que un ejercicio democrático, se ha convertido en un campo de batalla narrativo, donde cada bando busca apropiarse de la voluntad popular y proyectar fortaleza de cara a los comicios federales del próximo año.

La falta de un organismo electoral autónomo y creíble en la entidad añade tensión a la interpretación de los resultados





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