Primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Uruapan conmemora el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo con una marcha ciudadana. Comerciantes y familiares recuerdan al exalcalde y exigen justicia en la plaza donde fue atacado.

Uruapan, Michoacán, se prepara solemnemente para conmemorar el primer aniversario del asesinato del exalcalde Carlos Manzo. La fecha coincide con el inicio de las celebraciones del Día de Muertos, pero el foco principal recae en la justicia por la muerte ocurrida el primero de noviembre de dos mil veinticinco. La comunidad organiza una marcha ciudadana para exigir justicia y paz, mientras los recuerdos de aquellos disparos siguen vivos en la memoria colectiva de la ciudad.

Homenaje en el lugar del ataque

En la Plaza Morelos, escenario donde el Festival de las Velas se vio interrumpido por los disparos, las ofrendas ya están colocadas. Flores de cempasúchil y papel picado adornan el espacio, recordando la tradición de hace diecinueve años que tanto caracterizaba a la localidad. En el Panteón San Juan Evangelista, el mausoleo de Manzo conserva su sombrero, símbolo de su movimiento político, junto a su retrato. Este lugar de descanso está visitado por familiares y seguidores que llegan a rendir tributo al fundador del Movimiento del Sombrero.

Also read Uruapan recuerda a Carlos Manzo con ofrenda y marcha por la justicia

Recuerdos de comerciantes locales

María Guadalupe, una comerciante de cuarenta y seis años con dos décadas en la plaza, recuerda con claridad los momentos posteriores al ataque. Durante el caos, confundió inicialmente los sonidos con cohetes hasta que una vecina le corrigió. El pánico la invadió mientras buscaba a sus hijos, incluida una de ellas embarazada, pero al reunirse con ellos logró calmarse. Hoy, aunque reconoce la mejora en la imagen pública, expresa su preocupación por la inseguridad generalizada en la zona.

Edmundo y su esposa Ilsa, también participantes en la marcha del cinco de noviembre de dos mil veinticinco, han modificado sus rutinas para garantizar su seguridad. Vuelven temprano a casa y evitan las salidas nocturnas o las colonias alejadas. A pesar de estos cambios, mantienen una actitud de resiliencia, destacando la cercanía de Manzo con la gente y sus propuestas de policía próxima. Consideran que su muerte dejó un vacío profundo y creen fundamental seguir trabajando por el progreso de la región sin permitir que la violencia defina su identidad.

Impacto económico y turístico

El impacto económico se siente en los negocios de temporada. Mari, una trabajadora de comercio local, percibe cierta tranquilidad social, pero sus ventas no han recuperado los niveles de tres años atrás. Atribuye esta situación a la falta de dinero y trabajo en las familias, lo que reduce el gasto en sus establecimientos. Sin embargo, no ha alterado sus hábitos por temor, recordando a Manzo como una buena persona que supervisaba personalmente los trabajos urbanos.

Los visitantes también son testigos de esta transición. Joe, un viajero de California, llegó por primera vez para conocer la tradición del Día de Muertos. A pesar de conocer los detalles del asesinato, afirma sentirse un noventa y ocho por ciento seguro en la zona. Los residentes locales, como Edmundo e Ilsa, instan a no reducir la imagen de la ciudad a la violencia, subrayando que las bondades de Uruapan superan ampliamente los eventos negativos recientes.

Expectativas sobre la gestión actual

La percepción sobre la gestión actual también ha sido tema de discusión. Grecia, otra habitante, reconoce los avances durante la administración de Manzo, aunque señala la persistencia de robos y homicidios. Opina que la alcaldesa Grecia Quiroz mantiene el discurso, pero cree que no tiene el mismo respaldo profundo que su predecesor. Emilio Herrera, secretario de Turismo y Cultura, confiesa que inicialmente desconfiaba de los políticos, pero la invitación de Manzo le hizo ver la esperanza de un cambio real.

Herrera ahora confía en que el Movimiento del Sombrero mantenga el impulso transformador, expresando su deseo de que Uruapan, Michoacán y México puedan dar un paso significativo hacia adelante. La sociedad civil considera que los ciudadanos son capaces de tomar las riendas del país. Este aniversario sirve no solo para recordar, sino para reafirmar el compromiso con la construcción de una sociedad más segura y justa.

Despedida familiar y lucha por la justicia

En el cementerio, la madre de Carlos Manzo, Angélica Diana Rodríguez Saide, visitó la tumba de su hijo en un momento íntimo y sereno. Sin escoltas ni vigilancia visible, compartió un espacio de despedida con él. En la lápida se lee la frase: Ni un paso atrás, exigencia de justicia y grito de guerra del Movimiento del Sombrero. Diana Rodríguez describe a su hijo como un hombre leal, noble y siempre dispuesto a dar la mano amiga, cerrando un ciclo de duelo que se transforma en la petición constante de verdad para todos los ciudadanos.