Primer caso de brote de hantavirus en un crucero de pasajeros

Un extraño brote de hantavirus en un crucero, con los pasajeros y tripulaciones evacuadas y bajo cuarentena o en aislamiento, genera preocupación a nivel mundial.

El primer caso de un brote del inusual hantavirus en un crucero reportado, según Maria Van Kerkhove, directora de preparación para epidemias y pandemias de la OMS.

Trabajadores del gobierno español rociaron a los pasajeros del barco MV Hondius, que desembarcó después de un brote mortal, con desinfectante antes de subir a bordo en el aeropuerto de Tenerife, en las Islas Canarias, España. Dos pasajeros franceses y uno estadounidense dieron positivo en hantavirus mientras se presionaba a todos para ser repatriados y aislados en cuarentena o en cuarentena.

Los pasajeros comenzaron a volar de regreso a casa el domingo a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que el MV Hondius bordara en las Islas Canarias. La OMS elevó a seis los casos confirmados de hantavirus después de un contagio sospechoso. Hasta ahora, tres pasajeros han muerto. Hasta ahora, el riesgo general para la población ha sido considerado bajo





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