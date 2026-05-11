Primer caso de brote de hantavirus en un crucero de pasajeros

Un extraño brote de hantavirus en un crucero, con los pasajeros y tripulaciones evacuadas y bajo cuarentena o en aislamiento, genera preocupación a nivel mundial.
El primer caso de un brote del inusual hantavirus en un crucero reportado, según Maria Van Kerkhove, directora de preparación para epidemias y pandemias de la OMS.
Trabajadores del gobierno español rociaron a los pasajeros del barco MV Hondius, que desembarcó después de un brote mortal, con desinfectante antes de subir a bordo en el aeropuerto de Tenerife, en las Islas Canarias, España. Dos pasajeros franceses y uno estadounidense dieron positivo en hantavirus mientras se presionaba a todos para ser repatriados y aislados en cuarentena o en cuarentena.
Los pasajeros comenzaron a volar de regreso a casa el domingo a bordo de aviones militares y gubernamentales después de que el MV Hondius bordara en las Islas Canarias. La OMS elevó a seis los casos confirmados de hantavirus después de un contagio sospechoso. Hasta ahora, tres pasajeros han muerto. Hasta ahora, el riesgo general para la población ha sido considerado bajo
Dengue Emegencia Hantavirus Crucero EMERGENCIES INFECTIOUS DISEASES PANEMIAS
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Peter Magyar asume como primer ministro de Hungría; pone fin a 16 años de Viktor OrbánEn ceremonia en el Parlamento
Read more »
Tisza se proclama vencedor en las elecciones y será el primer ministro de HungríaPéter Magyar, líder de Tisza, toma posesión como primer ministro tras derrotar a Fidesz y convertirse en el primero que no proviene de Fidesz o KDNP en 16 años.
Read more »
Desarrollan el primer aerosol nasal con nanopartículas para tratar el ictus antes de llegar al hospitalUn equipo de la Universidad de Hong Kong ha desarrollado una solución portátil y sin agujas capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y reducir el daño cerebral en más de un 80%, abriendo la puerta a un nuevo paradigma en la atención prehospitalaria del ictus.
Read more »
Crece la presión sobre primer ministro británico tras revés en comicios; laboristas piden reorganización del partidoKeir Starmer descartó renunciar pese al duro revés electoral
Read more »