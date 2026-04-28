Primer Festival Nacional del Papalote reunirá a familias y comerciantes en Nogales

Del 30 de abril al 3 de mayo, Nogales acogerá el Primer Festival Nacional del Papalote, un evento que combina actividades recreativas, concursos y exhibiciones para fortalecer el comercio local y promover la convivencia familiar. Mientras tanto, en Xalapa, se investiga un robo en una obra en construcción.

Del 30 de abril al 3 de mayo, Nogales será sede del Primer Festival Nacional del Papalote, un evento que busca atraer a familias y fortalecer el comercio local .

Organizado en el Rincón de las Doncellas, este festival reunirá a visitantes de la región para disfrutar de una amplia variedad de actividades recreativas, concursos y exhibiciones. Entre las principales atracciones se encuentran las exhibiciones de papalotes gigantes, talleres infantiles, concursos de diseño, así como actividades al aire libre como tirolesa, kayak y camping.

El director de Comercio, Cornelio Jácome Alfaro, destacó que este tipo de eventos no solo promueven la convivencia familiar, sino que también representan una oportunidad significativa para los comerciantes locales. Se espera la participación de entre 50 y 60 vendedores, quienes tendrán facilidades para instalarse durante los cuatro días del festival.

Además, habrá una zona gastronómica con opciones culinarias locales, espacios de descanso para los asistentes y la presencia de Protección Civil para garantizar la seguridad de todos. El concurso de papalotes incluirá categorías infantiles y libres, con un enfoque especial en diseños ecológicos y creativos. Este festival no solo busca entretener, sino también fomentar el arte y la cultura a través de la creatividad y el trabajo en equipo.

Por otro lado, en Xalapa, se reportó un robo en una casa en construcción en el Fraccionamiento Atenas. Los delincuentes, que llegaron en un taxi, se llevaron materiales de la obra gris, lo que ha generado preocupación entre los vecinos. Las autoridades locales han iniciado una investigación para dar con los responsables y reforzar las medidas de seguridad en la zona





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