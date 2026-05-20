Primer Foro Regional 'La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las juventudes mexicanas' y Segundo Foro Internacional de: Academia, Industria y Sociedad en la era de la IA

El evento, en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), buscaba establecer una propuesta nacional sobre bienestar digital y regulación de la utilización de dispositivos electrónicos e inteligencia artificial en las aulas.

La violencia en línea y los efectos de la hiperconectividad en niños y jóvenes fueron colocados en el centro del debate nacional durante la inauguración del Primer Foro Regional 'La vida frente a la pantalla: el impacto de los dispositivos digitales en las juventudes mexicanas' y el Segundo Foro Internacional de: Academia, Industria y Sociedad en la era de la IA, realizados en la Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Durante el acto inaugural, el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (), Luis González Placencia, señaló que las instituciones educativas deben enfrentar problemáticas como el ciberacoso y el uso intensivo de dispositivos que emula experimentos de condicionamiento conductual, impactando las formas de relacionarse y convivir. El IPN colocó una primera piedra de campus en Tlaxcala y el rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, Dante Arturo Salgado González, consideró urgente reflexionar sobre el empleo y abuso de las herramientas digitales, de forma específica entre niños y jóvenes





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