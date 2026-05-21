Primer tenista en ganar los cinco Masters de un inicio de temporada busca hacer historia en Roland Garros

Jannik Sinner busca volver a pisar la tierra batida al hacerse con el único Grand Slam en el que no ha sido campeón y a jugarse su lugar en la historia del tenis.

Tras convertirse en el primer tenista que gana los cinco Masters de un inicio de temporada, intentará crecer su palmarés con el único Grand Slam en el que nunca ha sido campeón.

Jannik Sinner posee la racha más poderosa del tenis en lo que va de 2026. Es el primer jugador que logra ganar los cincode un inicio de temporada (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma) y eso lo magnificó en la cima del ranking mundial con 14,700 puntos. Ahora tiene un reto mayúsculo: ganar Roland Garros, el único de los cuatro Grand Slams en el que nunca se ha coronado.

Este jueves se celebró el sorteo de cuadros principales en Roland Garros 2026 y el italiano conoció su camino en la búsqueda de un título inédito





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