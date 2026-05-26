Primera entrega de la Beca Rita Cetina para primaria: qué hacer con la tarjeta y cómo cobrar el apoyo

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México (CNBB) ha dado a conocer que la entrega de la Beca Rita Cetina para primaria, destinada a alumnos de primaria que se inscribieron durante marzo al apoyo de 2,500 pesos, se extenderá hasta el 31 de julio de 2026. Dado que será la primera entrega de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria, la CNBB apenas está en la etapa de distribución de tarjetas a los más de 7 millones de estudiantes que se registraron al. Confirman Montos de Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Qué Alumnos Cobran $2,500 y Quiénes $7,500? Una vez que recibas la Tarjeta de la Beca Rita Cetina Primaria debes esperar el primer depósito, que se hará según el Calendario de Pagos de la CNBB que se difunde a través de los medios locales. Una vez que caiga el dinero en tu cuenta podrás cobrarlo en alguna de las sucursales o cajeros de la red del Banco del Bienestar.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar del Gobierno de México (CNBB) dio a conocer que la entrega de la Beca Rita Cetina para primaria, destinada a alumnos de primaria que se inscribieron durante marzo al apoyo de 2,500 pesos, se extenderá hasta el 31 de julio de 2026.

Recuerda que el folio de registro te permite consultar vía internet si tu hijo fue aceptado al Registro de la Beca Rita Cetina primaria. Dado que será la primera entrega de la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria, la CNBB apenas está en la etapa de distribución de tarjetas a los más de 7 millones de estudiantes que se registraron al. Confirman Montos de Beca Rita Cetina Primaria 2026: ¿Qué Alumnos Cobran $2,500 y Quiénes $7,500?

Una vez que recibas la Tarjeta de la Beca Rita Cetina Primaria debes esperar el primer depósito, que se hará según el Calendario de Pagos de la CNBB que se difunde a través de los medios locales. Una vez que caiga el dinero en tu cuenta podrás cobrarlo en alguna de las sucursales o cajeros de la red del Banco del Bienestar





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