La SGIRPC y el SMN emiten alertas por la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027 en la capital, con lluvias fuertes y riesgo de nieve.

La capital mexicana enfrenta este viernes 27 de noviembre la llegada de lo que las autoridades han identificado como la primera tormenta invernal de la temporada 2026-2027. El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ( SGIRPC) han activado protocolos de alerta para la población, anticipando condiciones climáticas severas que afectarán principalmente la tarde y la noche de este día. Este fenómeno marca un inicio intenso para el ciclo invernal, con la entrada masiva de aire frío que promete alterar la dinámica atmosférica habitual de la zona metropolitana.

Alerta de SGIRPC por lluvias intensas y vientos fuertes

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (SGIRPC) emitió un comunicado oficial detallando que las lluvias, que comenzaron como lloviznas ligeras durante la mañana, experimentarán una intensificación crítica hacia la tarde del viernes 27 de noviembre. Los chubascos se concentrarán con mayor fuerza en las zonas sur y poniente de la Ciudad de México, iniciando sus efectos más duros a partir de las 13:00 horas. Esta actividad precipitosa está programada para prolongarse hasta las 07:00 horas del sábado 28 de noviembre, creando una ventana de riesgo prolongada para los habitantes y el sistema de transporte.

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El pronóstico técnico indica que estas lluvias no serán acompañadas solo por agua, sino por vientos con rachas que alcanzan velocidades cercanas a los 50 km/h. Esta combinación de alta precipitación y fuerza del viento aumenta significativamente el riesgo de accidentes viales, caídas de árboles y afectaciones a la infraestructura ligera. La dependencia insta a la ciudadanía a evitar desplazamientos innecesarios durante las horas pico de intensidad, que coinciden con el cierre de la jornada laboral y escolar.

Pronóstico de nieve y aguanieve en zonas altas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha destacado un escenario meteorológico menos común para la metrópoli: la posible caída de nieve y aguanieve en las elevaciones del Valle de México. Este evento se espera para el amanecer del sábado 28 de noviembre, afectando directamente a la Sierra de las Cruces y a varias alcaldías periféricas con mayor altitud. Las autoridades señalan específicamente a Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Tlalpan como las zonas donde la probabilidad de formación de hielo y precipitación sólida es mayor.

La presencia de nieve o aguanieve implica un riesgo adicional de resbaladillas y accidentes de tránsito en las vías que conectan estas zonas altas con el centro de la ciudad. El SMN recomienda a los conductores que transiten por las rutas hacia la Sierra de las Cruces con extrema precaución, reduciendo la velocidad y manteniendo distancias de seguridad ampliadas debido a la posible reducción de visibilidad y adherencia en el pavimento.

Causa del fenómeno: Frente Frío Número 8

Las autoridades explican que la severidad de este episodio climático no es casual, sino el resultado directo de la entrada de una masa de aire ártico asociada al Frente Frío Número 8. Este sistema frontal es catalogado por los expertos como la primera tormenta invernal del periodo 2026-2027, lo que sugiere que las condiciones de frío podrían mantenerse o intensificarse en las próximas semanas. La interacción de esta masa de aire polar con la geografía montañosa del centro del país ha generado las condiciones ideales para la formación de nubes cumuliformes intensas y la caída de precipitación sólida en las cumbres.

Este frente frío no solo trae lluvia, sino una bajada significativa de la temperatura, lo que justifica las alertas sanitarias emitidas por las autoridades. La combinación de humedad alta y frío extremo crea un perfil de riesgo para la salud pública, especialmente para grupos vulnerables como adultos mayores, niños pequeños y personas con condiciones respiratorias crónicas. La SGIRPC ha enfatizado que la prevención es la herramienta principal para mitigar los impactos de este fenómeno natural.

Medidas de protección y recomendaciones oficiales

Ante las bajas temperaturas y la humedad extrema, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC ha distribuido una serie de protocolos de seguridad dirigidos a la población capitalina. Se instruye a la ciudadanía a utilizar ropa abrigada que cubra adecuadamente nariz y boca para prevenir enfermedades respiratorias. Además, se recomienda mantener una hidratación constante y consumir una dieta rica en vitaminas para fortalecer el sistema inmunológico contra el estrés térmico.

Las autoridades también han hecho un llamado especial para el cuidado de la piel y las mascotas. Se sugiere la aplicación de cremas hidratantes para contrarrestar la resequedad causada por el viento y el frío seco. Para los animales domésticos, se indica resguardarlos de las bajas temperaturas, evitando dejarlos a la intemperie al salir de casa, ya que su resistencia al frío es menor que la de los humanos. Estas medidas buscan minimizar los riesgos de salud y bienestar durante la permanencia de la tormenta invernal en la ciudad.