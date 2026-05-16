Primera valoración pública de China sobre la visita comercial de Trump a Pekín

El texto describe la primera versión pública China sobre los acuerdos comerciales alcanzados entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping durante la visita de esta semana del presidente estadounidense Donald Trump a China.

Trump partió de Pekín el viernes tras dos días de conversaciones con el presidente Xi Jinping . El Ministerio de Comercio de China calificó los acuerdos sobre aranceles, agricultura y aviación alcanzados durante la visita de esta semana del presidente estadounidense Donald Trump como "preliminares".

Ambas partes acordaron crear un consejo de inversión y un consejo comercial para negociar reducciones arancelarias recíprocas y específicas para determinados productos, y también recortes más amplios en productos no especificados, incluido la agricultura. En materia de agricultura, Pekín afirmó que ambas partes trabajarían para resolver las barreras no arancelarias y los asuntos de acceso al mercado. También en materia de comercio y inversión, el ministerio no identificó a las empresas ni proporcionó detalles sobre volúmenes, valores o plazos.

La declaración del sábado supuso la primera valoración pública de China sobre los resultados de las negociaciones comerciales celebradas esta semana en Pekín y Seúl, y se conoce en un contexto de dudas sobre qué ha aportado la primera visita de Estado de Trump a China en casi una década





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