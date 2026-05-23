Primeras seis bajas de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a su debut en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. El día de ayer, viernes 22 de mayo, los dirigidos por Javier "Vasco" Aguirre derrotaron 2 goles por 0 a la Selección de Ghana. Al finalizar el partido amistoso, el técnico nacional anunció el primer recorte en la convocatoria de futbolista que disputarán el Mundial 2026. Son seis jugadores los que dejarán la concentración de la Selección Mexicana este sábado 23 de mayo; es decir, ya no formarán parte de los partidos amistosos contra Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio). Momento de votar, Incondicionales. uD83DuDDF3? Ustedes deciden quién es el #JugadorDelPartido. ? ?? https://t.co/WI1XpANuyD ?? Presentado por @VisaMX | #SomosMéxico uD83CuDDF2uD83CuDDFD #ÚltimaEscala

La Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a su debut en la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá 2026. El día de ayer, viernes 22 de mayo, los dirigidos por Javier "Vasco" Aguirre derrotaron 2 goles por 0 a la Selección de Ghana.

Al finalizar el partido amistoso, el técnico nacional anunció el primer recorte en la convocatoria de futbolista que disputarán el Mundial 2026. Son seis jugadores los que dejarán la concentración de la Selección Mexicana este sábado 23 de mayo; es decir, ya no formarán parte de los partidos amistosos contra Australia (30 de mayo) y Serbia (4 de junio). Momento de votar, Incondicionales. uD83DuDDF3? Ustedes deciden quién es el #JugadorDelPartido. ? ?? https://t.co/WI1XpANuyD ?? Presentado por @VisaMX | #SomosMéxico uD83CuDDF2uD83CuDDFD #ÚltimaEscal





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