Ya se conocen a los dos primeros semifinalistas de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El primer equipo que amarró su boleto a esta instancia fue Chivas y el segundo Cruz Azul, que salieron airosos en sus respectivos duelos. Todavía restan dos juegos de los cuartos de final.

Ya se conocen a los dos primeros semifinalistas de la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El primer equipo que amarró su boleto a esta instancia fue Chivas y el segundo Cruz Azul , que salieron airosos en sus respectivos duelos.

Todavía restan dos juegos de los cuartos de final. Pachuca y Toluca tienen que enfrentarse en la cancha del Estadio Hidalgo. Mientras que Pumas y América chocan en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Ambos duelos son este domingo 10 de mayo.

En los posibles cruces de Chivas hay la posibilidad de enfrentar al América en semifinales. Para tener Clásico Nacional en la siguiente etapa las Águilas deben vencer a los Pumas en cuartos de final.

Pumas vs Pachuca o Toluca y Chivas vs Cruz Azul vs Pachuca o Toluca Con doblete del juvenil Santiago Sandoval las Chivas vencieron 2-0 a Tigres en la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026, con lo que lograron igualar 3-3 el marcador global y con ello convertirse en el primer semifinalista de la Liga MX. Luego de perder 3-1 en Monterrey la semana pasada, los tapatíos necesitaban por lo menos dos goles y no recibir para acceder a las semifinales.

La mejor posición en la tabla fue el factor que dejó al Rebaño como el equipo que avanza. Del otro lado, el Cruz Azul ganó 1-0 en la cancha del Estadio Azteca al Atlas con un golazo de José Paradela. El conjunto celeste se impuso con autoridad 4-2 en la pizarra global a los Zorros y avanzaron a la siguiente instancia





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