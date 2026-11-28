Investigadores del CNIO y Stanford descubren cómo la proteína PRIMPOL ayuda a tumores a resistir quimioterapia, abriendo nuevas vías terapéuticas contra la resistencia.

Un equipo de investigación liderado por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas ( CNIO) y la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford ha identificado un mecanismo molecular clave que permite a las células cancerosas replicarse a pesar de sufrir daños significativos en su material genético. El estudio, detallado en la revista científica Nature , revela que la proteína PRIMPOL facilita esta supervivencia tumoral ante terapias como la quimioterapia y la radioterapia.

Mecanismo de resistencia molecular a tratamientos

Las células cancerosas desarrollan diversas estrategias para tolerar las alteraciones en su ADN provocadas por los tratamientos oncológicos, lo que les permite continuar dividiéndose. La proteína PRIMPOL desempeña un papel fundamental en este proceso, actuando como un facilitador que ayuda a las tumoraciones a ignorar el daño estructural en su genoma. Este hallazgo explica cómo los tumores pueden eludir los efectos letales esperados de los medicamentos diseñados para interrumpir su replicación.

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Alta actividad en leucemia mieloide aguda

Los investigadores observaron que una actividad elevada de esta proteína se ha identificado específicamente en algunos subtipos de leucemia mieloide aguda. Esta alta presencia está relacionada directamente con la resistencia a los tratamientos convencionales en estos casos. Juan Méndez, jefe del grupo de Replicación de ADN del CNIO, explicó que algunos tumores presentan una elevada actividad de PRIMPOL y que inhibir su función podría mejorar la eficacia de los tratamientos en determinados casos.

Tecnología de microscopía e inteligencia artificial

Para llegar a estas conclusiones, el equipo científico utilizó técnicas avanzadas de microscopía para observar moléculas individuales de ADN mientras se replicaban en tiempo real. Este procedimiento permitió estudiar cómo la proteína interactúa con el genoma dañado durante la división celular. A partir de estos resultados, el grupo español trabaja con modelos de inteligencia artificial para intentar desarrollar compuestos que actúen específicamente sobre PRIMPOL.

Impacto clínico y próximos pasos terapéuticos

Aunque esta investigación abre una línea de trabajo prometedora, todavía no constituye un tratamiento disponible para pacientes. La intervención sobre estas proteínas puede contribuir al desarrollo de futuras terapias contra determinados tipos de cáncer que son resistentes a las terapias actuales. Este avance refuerza la importancia de estudiar los mecanismos moleculares que permiten a las células cancerosas adaptarse y sobrevivir frente a las intervenciones terapéuticas establecidas.