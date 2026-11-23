La judoca mexicana Prisca Awiti confirma su retirada del deporte tras una carrera destacada con medallas en París 2024 y Tokio 2020, agradeciendo el apoyo de la Conade y el COM.

La reconocida judoca mexicana Prisca Awiti ha confirmado oficialmente su retirada del deporte de alto rendimiento. La atleta de 30 años hizo esta declarativa a través de sus redes sociales, dando por concluida su etapa competitiva en el tatami. Este anuncio cierra un ciclo de más de dos décadas dedicadas a la excelencia deportiva internacional.

Motivación detrás del retiro de Prisca Awiti

Awiti explicó que ha llegado el momento de dar un paso atrás del judo competitivo tras 30 años de carrera. La judoca destacó que su decisión responde a un deseo de cerrar un capítulo vital que ha sido fundamental en su trayectoria personal. En su mensaje, agradeció públicamente el respaldo constante recibido por parte de la Conade y el Comité Olímpico Mexicano (COM) durante su trayectoria profesional. La deportista subrayó que estos organismos han sido pilares clave en su desarrollo como atleta de élite.

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Palmarés histórico en los Juegos Olímpicos

La judoca se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. Compitió en la categoría femenil de menos de 63 kilogramos y cayó en la final frente a la eslovena Andreja Leski. Este logro la consolidó como la primera judoca mexicana en la historia olímpica en alcanzar la segunda posición en sus juegos. Anteriormente, Awiti representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde mantuvo un nivel de actuación altamente competitivo y destacado.

Biografía y representación internacional de México

Prisca Awiti nació en Londres, Inglaterra, el 20 de febrero de 1996. Su padre es keniano y su madre mexicana, lo que le otorga una doble raíz cultural. Optó por representar a México en las competiciones internacionales al sentir que el país le brindaba un trato más humano hacia los deportistas. Esta decisión de representar a México se basó en la percepción de ser más valorada como atleta dentro del sistema deportivo nacional. Su elección reflejó una preferencia clara por el ambiente y el apoyo institucional que encontró en su equipo nacional.

Historial de medallas en torneos continentales

Además de sus éxitos olímpicos, Awiti acumuló importantes reconocimientos en el ámbito panamericano. Conquistó la medalla de plata en el Campeonato Panamericano de 2021. Repitió este éxito en la edición de 2023, demostrando una consistencia notable en la región. También obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Estos resultados la posicionan como una de las figuras más importantes del deporte olímpico mexicano en las últimas décadas.

Legado deportivo y despedida del tatami

En su mensaje de despedida, Awiti reflexionó sobre más de dos décadas de carrera. Describió su trayectoria como un periodo de perseguir sueños, celebrar victorias y aprender de las derrotas. La judoca mencionó que constantemente se impulsó para convertirse en una mejor persona a través del deporte. Este cierre de etapa marca el fin de una época dorada para el judo mexicano en las categorías de peso ligero.