La judoca olímpica Prisca Awiti anuncia su retirada a los 30 años. Tras conquistar la medalla de plata en los Juegos de París 2024, la leonesa decide dejar el deporte por falta de pasión.

La reconocida judoca olímpica Prisca Awiti, destacada deportista con raíces leonesas, ha confirmado oficialmente su retirada de la competencia profesional. Este anuncio significativo llega inmediatamente después de un hito histórico en su trayectoria deportiva, la obtención de una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. La decisión pone fin a una brillante carrera de nueve años en el tatami.

La medalla de plata en París 2024

El anuncio de la retirada de Prisca Awiti sorprende al mundo del deporte debido a su timing. Generalmente, los atletas buscan la cima olímpica como motivo de celebración y continuidad. Sin embargo, para esta judoca, la plata en París representa el cierre natural de su etapa competitiva. Logró este resultado tras una dedicación extrema y nueve años de carrera profesional.

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Su palmarés incluye además de la presea olímpica, cuatro medallas más en eventos continentales. Este logro la posiciona entre las figuras más importantes del judo femenil de su región. La plata en la capital francesa es, sin duda, el mayor éxito alcanzado hasta la fecha en su trayectoria. Este logro marca el punto culminante de su esfuerzo físico y mental.

Pérdida de pasión motiva la decisión

A los 30 años de edad, Awiti declara que el motivo no es la edad ni el desgaste físico. La razón principal es la pérdida del encanto personal por la práctica del judo. La atleta explica que la actividad comenzó a sentirse como una carga pesada y no como una pasión. Esta sensación la hizo infeliz en los entrenamientos recientes.

La judoca relata un momento de claridad donde decidió dejar de competir por obligación. Siente que ya no estaba haciendo el deporte por ella misma, sino por presión externa. Reconoce que el fuego interior que impulsa a los atletas de élite había desaparecido. Esta honestidad emocional es clave en su narrativa de retiro.

El peso psicológico del rendimiento

Awiti admite que aceptar su propia situación fue el aspecto más difícil del proceso. Siente que al dejar el deporte, estaba fallando a sus amigos y a su familia. Aunque logró algo increíble en su carrera, la falta de disfrute la llevó a sentirse como una fracasada. Esta contradicción entre el éxito exterior y el malestar interior es su mayor desafío.

La atleta señala que es imposible mantener un alto rendimiento sin amor por el juego. La carga deportiva se volvió abrumadora cuando la motivación intrínseca desapareció. Su decisión prioriza su bienestar mental por encima de las expectativas sociales. Es un ejemplo de autenticidad en el deporte de alto nivel actual.

Impacto en el deporte local y futuro

La retirada de esta judoca deja un vacío en el judo femenil de la región leonesa. Sus cuatro preseas continentales y su plata olímpica establecen un precedente histórico. Los nuevos talentos deberán inspirarse en su disciplina y sus logros internacionales. La comunidad deportiva local lora su legado y su contribución al deporte.

Prisca Awiti se despide con la dignidad de una campeona olímpica. Su historia demuestra que la salud mental es tan vital como el rendimiento físico. Su ejemplo inspirará a otros deportistas a escuchar sus propias necesidades. El deporte gana en autenticidad con decisiones tan valientes como la suya.