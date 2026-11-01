Prisión preventiva en caso de envenenamiento de perros en Condesa

Salvador N enfrenta prisión preventiva por envenenamiento de perros en Parque España. Autoridades confirman metomilo y mantienen investigación en Condesa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó este sábado que se vinculó a proceso a un hombre, identificado como Salvador N, por su probable participación en el delito de maltrato y crueldad animal. Este caso está directamente relacionado con el envenenamiento de perros que ocurrió en el Parque España, ubicado en la colonia Condesa, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. El imputado fue llevado ante los juzgados de la colonia Doctores para comparecer en la audiencia inicial correspondiente a este grave episodio de violencia animal.

Medida cautelar de prisión preventiva

Tras una comparecencia que se extendió durante tres horas, incluyendo un receso de cincuenta minutos, el juez de control dictaminó la prisión preventiva justificada contra el imputado. Esta medida cautelar fue impuesta específicamente para garantizar el desarrollo de las investigaciones y asegurar que el acusado no eluda la acción de la justicia. El magistrado estableció asimismo dos meses como plazo de investigación complementaria, tiempo necesario para recabar las pruebas adicionales que sustenten el caso penal.

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Al finalizar la audiencia judicial, la defensa legal de Salvador N presentó argumentos indicando que su cliente y su familia han estado recibiendo amenazas constantes. Debido a esta situación de riesgo personal, la defensa optó por no proporcionar declaraciones públicas ni comentarios adicionales a los medios de comunicación presentes en el edificio judicial. Este silencio legal se mantiene mientras las autoridades continúan asegurando que los procesos de investigación no se vean afectados por presiones externas.

Investigación forense y hallazgos en la zona

Las autoridades judiciales y policiacas han recabado información crucial que detalla la magnitud de la violencia ejercida contra los animales. Actualmente, la Fiscalía de la Ciudad de México tiene conocimiento confirmado de cuatro animales fallecidos a causa del envenenamiento. Además, el organismo fiscal ha recibido tres denuncias formales presentadas por los propietarios de las mascotas que perdieron la vida en estos incidentes.

Como parte de las diligencias de campo, personal especializado de la Fiscalía, en coordinación con autoridades de diversos órdenes de gobierno, realizó recorridos exhaustivos e inspecciones en la zona del crimen. Durante estas búsquedas en el parque, los investigadores lograron localizar catorce cebos preparados con carne. Dentro de estos cebos se encontraron cápsulas que contenían la sustancia tóxica utilizada para envenenar a los perros.

Análisis pericial y detención del imputado

Los primeros resultados obtenidos por los laboratorios forenses permitieron identificar la presencia de metomilo, un insecticida clasificado como altamente tóxico para los seres vivos. Esta sustancia química fue el agente causante de la muerte de los perros encontrados en la zona. Simultáneamente, agentes de la Policía de Investigación analizaron cuidadosamente las videograbaciones capturadas por las cámaras de seguridad privadas y públicas del área.

El trabajo de inteligencia policial incluyó la recopilación de entrevistas con testigos y vecinos, lo cual permitió desarrollar líneas de investigación precisas. Estas acciones llevaron directamente a identificar a Salvador N como el probable participante responsable de los hechos delictivos. La cadena de eventos policiales comenzó el treinta de octubre cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron al imputado en la colonia Condesa.

En ese momento, el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de resistencia de particulares, ya que opuso resistencia durante su captura. Apenas ese mismo día, a las trece horas cincuenta y cinco minutos, los agentes de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de aprehensión formal contra Salvador N. Esta orden se fundamentó en su probable participación en los delitos de maltrato y crueldad animal.

Penalizaciones legales y seguimiento judicial

La legislación vigente establece sanciones severas para quienes causen dolosamente la muerte de un animal, con penas que oscilan entre dos y seis años de prisión. Sin embargo, cuando se provoca un sufrimiento grave antes de la muerte, como ocurrió en este caso específico por envenenamiento, la pena puede alcanzar hasta diez años de prisión. Este marco legal refleja la gravedad con la que la justicia trata estos crímenes de crueldad animal.

La Fiscalía de la Ciudad de México ha indicado que continuará con las investigaciones activas para esclarecer todos los hechos ocurridos en el Parque España. El objetivo es determinar si existe la posible participación de otras personas en la organización o ejecución de los envenenamientos. Asimismo, se dará seguimiento continuo a todas las denuncias relacionadas con estos ataques a animales en la zona, buscando justicia para las víctimas y sus familias.