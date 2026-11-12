Prisión preventiva en penales de la CDMX: más procesados que sentenciados

En tres centros penitenciarios de la Ciudad de México hay más personas sin sentencia que condenadas, según datos de la CNDH sobre prisión preventiva.

Tres centros penitenciarios de la Ciudad de México tienen más población en situación de vinculación a proceso que personas sentenciadas por un delito. Se trata de internos que, según el sistema penal mexicano, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario y permanecen privados de la libertad mientras avanza su proceso. El caso más notable se registra en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde la población procesada alcanzaba 3 mil 842 personas hasta el 15 de octubre del 2026.

La situación se suma a un problema de saturación y hacinamiento en las cárceles capitalinas. De acuerdo con la información disponible, en estos penales permanecen más ciudadanos sin culpabilidad comprobada que aquellos que efectivamente cometieron un ilícito. El análisis se apoya en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), publicado en las últimas semanas.

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Cómo funciona la prisión preventiva en México

La prisión preventiva es una medida cautelar que consiste en privar temporalmente de la libertad a una persona mientras se desarrolla una investigación penal y se define si es culpable o inocente. México es de los pocos países del mundo que la contempla dentro de su sistema penal acusatorio. No constituye una sentencia ni un castigo anticipado, sino una herramienta temporal que ordena un juez.

Según la explicación oficial recogida en el texto, un juez puede determinar que existen elementos suficientes para continuar una investigación y que la persona debe permanecer privada de la libertad por dos razones principales: evitar riesgo de fuga o because el delito que presuntamente cometió implica reclusión. La medida también busca asegurar la presencia del imputado en el proceso, proteger a la víctima, a los testigos o a la comunidad de posibles agresiones, y evitar que se altere, oculte o destruya la evidencia.

En el caso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, la población procesada de 3 mil 842 personas contrasta con 3 mil 366 internos que ya fueron sentenciados. Además, el penal tiene una capacidad para 6 mil 208 personas, pero aloja a 7 mil 208 reclusos, lo que representa más de mil personas por encima de lo previsto para las instalaciones. Del total de la población, 53 por ciento son inocentes hasta que un juez determine si inicia un juicio en su contra o si ordena su liberación por falta de datos de prueba en la carpeta de investigación.

Observaciones de la CNDH sobre los penales capitalinos

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH señaló al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente por fallas en la separación entre procesados y sentenciados. El organismo también detectó inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, mala organización y registros para el cumplimiento del plan de actividades, y carencias en la vinculación de los internos con la sociedad.

En segundo lugar aparece el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, que tiene 917 mujeres vinculadas a proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Esa cifra supera en 91 personas a las mujeres que viven ahí con sentencia por ser culpables. Solo 826 de las mil 743 mujeres que habitan ese centro penitenciario están sentenciadas, por lo que 59 por ciento de las reclusas no tiene determinada su participación en un delito.

La misma supervisión de la CNDH calificó al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla con deficiente separación entre procesados y sentenciados, e inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad. Este penal fue construido para albergar a mil 533 personas privadas de la libertad, pero habita un número mayor en 210 personas a su capacidad.

Riesgos de la prisión preventiva oficiosa

Especialistas han advertido que la prisión preventiva oficiosa es riesgosa porque el estándar probatorio en algunos delitos es muy bajo. En esa modalidad, los elementos que se requieren para que el juez la aplique en automático son mínimos. Pese a estas advertencias, en 2024 se amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en México.

Entre los delitos incorporados en esa ampliación se encuentran la extorsión; la producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y sustancias químicas esenciales; las drogas sintéticas, el fentanilo y sus derivados; el contrabando; y las actividades relacionadas con falsos comprobantes fiscales. Estos supuestos amplían los casos en los que una persona puede permanecer privada de la libertad sin sentencia.

Un caso especial es el Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial de la Ciudad de México (CEVAREPSI), cárcel destinada a enfermos mentales. El medio Crónica ha publicado sobre este penal denuncias de abuso policial, malos tratos, violaciones, extorsión del personal hacia las familias de las personas privadas de la libertad y condiciones insalubres.

Situación del CEVAREPSI y próximos pasos

El CEVAREPSI tiene 160 personas privadas de la libertad vinculadas a proceso y 131 sentenciadas. Pese a contar con 444 espacios disponibles, solo están ocupados 291. Según el texto, 55 por ciento de los internos con capacidades diferentes no ha tenido juicio o no se ha establecido si son inocentes, por lo que deben permanecer bajo internamiento mientras se resuelve su situación jurídica, sin que se acredite ante la autoridad judicial su participación en un delito.

Las cifras reunidas en el informe muestran que el problema no se limita a la saturación de espacios, sino también a la clasificación y separación de los internos según su situación jurídica. Las autoridades judiciales y penitenciarias deberán resolver la situación de los procesados para reducir el número de personas que permanecen en prisión sin sentencia, de acuerdo con los requisitos que establece el sistema penal acusatorio.