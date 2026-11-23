La FGR logró la prisión preventiva contra Fausto Isidro Meza Flores por delitos de armas exclusivas militares y metanfetamina. El detenido y sus colaboradores están en Altiplano.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de prisión preventiva contra Fausto Isidro Meza Flores, conocido como " Chapo Isidro", así como contra dos de sus principales colaboradores. Esta medida cautelar fue impuesta tras imputarles la comisión de delitos graves relacionados con la posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la tenencia de metanfetamina con fines de comercio. La decisión judicial busca garantizar el orden procesal mientras se resuelve el caso en los tribunales competentes.

El juez de control determinó que los tres detenidos permanecerán recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, "Altiplano", ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Esta ubicación se mantendrá mientras se determina su situación jurídica definitiva. Los imputados continúan bajo custodia estricta en este centro penitenciario de alta seguridad durante el desarrollo de las investigaciones.

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Detalles de la acusación y el mecanismo legal

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentó las acusaciones formales. Las imputaciones se centran en la posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores reservados exclusivamente para las instituciones militares. Además, se les acusa de contar con clorhidrato de metanfetamina con el propósito explícito de comercialización.

La Fiscalía precisó que la imposición de la prisión preventiva no constituye una sentencia condenatoria final. Por ello, los tres hombres conservan la presunción de inocencia hasta que una autoridad judicial determine su responsabilidad penal mediante el debido proceso. Este principio legal es fundamental para garantizar los derechos de los acusados durante la etapa de instrucción.

Posiciones de la defensa y las partes involucradas

Junto con Fausto Isidro Meza Flores comparecieron Germán Rolando Gálvez Meza, alias "Serafín", y José Luis Ortiz Murillo. Se ha identificado a Germán Rolando Gálvez Meza como el presunto segundo al mando de la estructura delictiva, mientras que José Luis Ortiz Murillo es señalado como uno de sus operadores clave. Estos tres individuos son los únicos sujetos de la presente medida cautelar.

Sin embargo, los equipos legales de la defensa presentaron una solicitud estratégica durante la audiencia. Los abogados solicitaron la duplicidad del término constitucional, lo que implica una petición para extender el plazo legal para preparar la defensa. Como resultado de esta solicitud, el juzgador deberá resolver en una audiencia posterior si existen elementos suficientes para vincular a proceso a los tres imputados.

Impacto real y operaciones de captura previas

Los acusados enfrentan este procedimiento judicial tras su captura efectiva en Guasave, Sinaloa. Esta detención fue el resultado de un operativo policial y militar que encabezaron las Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional junto con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). La operación se llevó a cabo como consecuencia de intensas labores de inteligencia e investigación previamente realizadas.

Según la información proporcionada por las autoridades federales, Fausto Isidro Meza Flores encabezaba una organización criminal significativa. Esta organización está vinculada directamente a los Beltrán Leyva y mantenía una alianza estratégica con la facción de Los Mayos, perteneciente al Cártel de Sinaloa. La intercepción de estos líderes representa un golpe importante para las estructuras delincuenciales operativas en la región de Sinaloa.