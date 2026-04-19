Prisión Preventiva para Presunto Feminicida; Defensa Alega Inconsistencias y Tortura

Un juez dictó prisión preventiva a Juan Jesús "N", presunto feminicida de Edith Guadalupe, joven de 21 años hallada muerta tras una falsa entrevista de trabajo. La defensa alega amenazas, tortura y la posible incriminación de su cliente como chivo expiatorio, señalando inconsistencias en la investigación y la posible participación de un tercer individuo.

Un juez de control determinó la medida cautelar de prisión preventiva contra Juan Jesús “N”, presunto responsable del feminicidio de Edith Guadalupe, una joven de 21 años desaparecida tras acudir a una entrevista de trabajo falsa en la colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez. El acusado, quien se desempeñaba como vigilante del edificio ubicado en el número 829 de avenida Revolución, lugar donde Edith Guadalupe fue agredida y privada de la vida, llevaba tres meses trabajando en dicho inmueble.

La defensa de Juan Jesús “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, un derecho que permite extender el plazo de resolución de su situación jurídica de 72 a 144 horas, brindando la oportunidad de presentar pruebas y afinar una estrategia legal, asegurando así el debido proceso. Por consiguiente, será el próximo 22 de abril cuando se determine si el juez lo vincula a proceso. El abogado defensor argumentó la existencia de fallas e inconsistencias en la conformación de la carpeta de investigación, afirmando que su cliente fue amenazado para ser incriminado como el autor del feminicidio. Señaló además presuntas negligencias durante el arresto del vigilante, manifestando que Juan Jesús “N” presentaba golpes en las costillas y heridas en una mano. El representante legal planea visitar a su cliente en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte en los próximos días para profundizar en los detalles de los hechos. La Fiscalía capitalina expuso que Juan Jesús “N” presuntamente atacó a Edith Guadalupe con un desarmador, trasladó sus restos al estacionamiento del edificio y posteriormente ocultó el cadáver bajo tierra. Entre los elementos de prueba que sustentan la presunta responsabilidad del vigilante en el feminicidio se incluyen un informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, sitio donde se desarrollaron los hechos. Antes de la audiencia, Julián Ortega, abogado del imputado, destacó aparentes irregularidades y errores en la investigación que señalan a su cliente como el perpetrador del crimen. Destacó un video de vigilancia del inmueble donde se observa a un hombre de aproximadamente 50 años, quien frecuentemente accedía con mujeres jóvenes. Según el abogado, una grabación muestra a este sujeto subiendo al elevador con una mujer, dándole un beso y tocándola por la espalda. Ortega declaró: Hemos encontrado indicios de que fue golpeado, por lo que hablaré con él para iniciar un protocolo por tortura. La carpeta de investigación es muy vaga, y cuando se encontró el cadáver, el área no fue debidamente acordonada, permitiendo el acceso de personas que pudieron haber alterado la escena, agregó la defensa del joven de 24 años. Asimismo, lamentó la falta de investigaciones contra la empresa de vigilancia de avenida Revolución 829. La familia de Juan Jesús “N” también declaró que él no cometió ningún delito, pues su comportamiento no concuerda con las acusaciones. Su madre afirmó: Estamos seguros de que mi hijo no fue, es un muchacho muy noble, trabajador y responsable con su familia, no es agresivo. Sabemos lo que sucedió, pero estamos convencidos de que él no fue. Temen que Juan Jesús “N” sea un chivo expiatorio para proteger a los verdaderos responsables que citaron a Edith Guadalupe a la falsa entrevista y la asesinaron. Su madre añadió: Que lo hayan amenazado, queremos justicia tanto para Edith Guadalupe como para mi hijo, porque como madre, ¿cómo mi hijo va a cometer un delito así y luego regresar? Es ilógico, conozco a mi hijo, es un niño muy conocido, muy amiguero y noble, incapaz de algo así. El padre del detenido expresó: Él fue amenazado, yo lo conozco, es mi hijo, veo su rostro y él no es así, temo por su seguridad, uno cómo sea aquí afuera. Agregaron que no han tenido contacto con Juan Jesús “N” desde su detención y se enteraron por los medios de comunicación. Si hubiera tenido un mal comportamiento con alguien, lo habrían reportado y despedido, pero trabajó tres meses en esa empresa y ahora resulta que lo detienen. En el curso de la investigación, la Fiscalía está realizando entrevistas al personal del edificio, la administradora —a quien la familia acusa de negligencia— y a los vecinos





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