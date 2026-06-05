El equipo de Francia enfrenta problemas de convivencia dentro del vestidor, lo que podría afectar su rendimiento en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El equipo de Francia enfrenta problemas de convivencia dentro del vestidor, según se informa. La falta de armonía entre los jugadores podría afectar el rendimiento del equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Se ha hablado de un conflicto entre Kylian Mbappé y N'Golo Kanté, que podría estar relacionado con una discusión sobre el gafete de capitán. El mediocentro francés, Cherki, habría sido el que inició la disputa al pedirle a Kanté que le diera el gafete de capitán después de ingresar al campo de juego. La situación se hizo pública después de un amistoso ante Costa de Marfil, en el que Francia sufrió una derrota por 2-1.

La falta de armonía dentro del vestidor de Les Bleus podría ser un problema grave, especialmente si se considera que el equipo cuenta con una de las plantillas más fuertes del mundo. Didier Deschamps, el entrenador del equipo, habría estado intentando lograr la armonía dentro del vestidor, pero parece que no ha tenido éxito. La situación podría afectar el rendimiento del equipo en la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que podría ser un problema grave para Francia





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