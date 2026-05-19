La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) pasa a depender de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que genera incertidumbre sobre si los contribuyentes quedarán vulnerables. La dependencia de Prodecon en la SABG puede representar una oportunidad para fortalecer a la institución y mejorar la gestión pública, pero también plantea preocupaciones sobre la preservación de su independencia técnica y imparcialidad.

Recientemente se informó que, como parte de nuevas acciones del Plan México para agilizar la inversión pública y privada, se sectoriza a la Prodecon , con lo cual dependerá de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Los contadores públicos señalaron la necesidad de dar certidumbre y certeza jurídica para atraer las inversiones. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) llamó a preservar la independencia de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ante la vinculación institucional con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), y señaló que esta acción puede representar una oportunidad importante para fortalecer a la institución que empezó sus operaciones en el 2011.

"La Prodecon debe seguir siendo una institución de confianza. Su eventual relación con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno debe aprovecharse para elevar los estándares de integridad y servicio público, siempre preservando su autonomía técnica, su especialización fiscal y su papel como defensora de ellos derechos de los contribuyentes", indicó Rubén Dávalos Palomera, integrante de la Comisión Representativa ante la Prodecon del IMCP. Explicó que lo ideal debe ser preservar la independencia de la Prodecon, fortalecerla, más no debilitarla.

Así, se debe buscar la modernización, coordinación y que se incorpore la defensa efectiva de los contribuyentes. A inicios de este mes se informó que, como parte de nuevas acciones del llamado Plan México para agilizar la inversión pública y privada, se sectoriza a la Prodecon, con lo cual dependerá de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es decir, pasará de ser un organismo público descentralizado a ser parte de la administración federal, lo cual ha generado un poco de incertidumbre sobre si los contribuyentes quedarán vulnerables.

La Prodecon es el ombudsman fiscal que brinda asesoría y representación legal de manera gratuita, además de ayudar a tramitar quejas y reclamaciones a los contribuyentes que tengan alguna inconformidad contra alguna acción o determinación de las autoridades tales como el SAT, IMSS, Infonavit o Conagua.

"Cualquier cambio administrativo o de adscripción relacionado con Prodecon debe evaluarse con una visión de Estado. La eventual vinculación institucional con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno puede representar una oportunidad importante si se orienta a mejorar la gestión pública, combatir prácticas indebidas, fortalecer la transparencia y hacer más eficiente la atención a los contribuyentes (...

) Sin embargo, esa oportunidad debe venir acompañada de una condición indispensable: preservar la esencia técnica, especializada e imparcial de Prodecon", aseveró el contador público. Al igual que otros gremios, los contadores públicos señalaron la necesidad de dar certidumbre y certeza jurídica para atraer las inversiones, sobre todo en la coyuntura actual donde existe cierta incertidumbre por la revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá.

"En un entorno global cada vez más competitivo y dinámico, México enfrenta una oportunidad histórica para fortalecer su liderazgo económico y comercial. La colaboración entre autoridades, iniciativa privada y organismos profesionales será determinante para consolidar un modelo de desarrollo con mayor certidumbre, inversión y crecimiento sostenible, que permita al país aprovechar plenamente las ventajas estratégicas del T-MEC y del contexto internacional", señaló Francisco Javier Rosas, presidente de la Comisión de Comercio Internacional del IMCP





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