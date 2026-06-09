Producción y exportación de vehículos en el Complejo de GM en Ramos Arizpe

La Blazer es la unidad que más produce y exporta en el Complejo de GM en Ramos Arizpe, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI.

La Blazer es la unidad que más produce y exporta en el Complejo de GM en Ramos Arizpe, según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) del INEGI.

Durante los primeros cinco meses del año, la producción de la Blazer fue de 18,4476 unidades y en mayo su producción fue de 3,920 unidades. Otro modelo que creció fue el Optic, que llegó a las 7,827 unidades en ene-may26 y en mayo26 a 1,912 unidades. Mientras que el resto presentó una disminución, como la Blazer EV, que en el periodo ene-mayo26 llegó a 1,964 unidades y en mayo26 fueron 233 unidades.

La Equinox EV reportó en el periodo ene-may26 una producción de 5,564 unidades y en mayo 26 se llegó a 946 unidades. El Honda Prologue llegó a una producción de 7,160 unidades en ene-may26 y en mayo26 a 1,377 unidades. En el caso de las exportaciones, igualmente la Blazer y el Optic presentaron números positivos contra el mismo periodo de 2025.

La Blazer presentó una producción de 17,361 unidades en los primeros cinco meses del año y en mayo26 fueron 4,149 unidades. El Optic fue exportado en ene-mayo26 un total de 7,356 unidades y en mayo26 fueron 2,222 unidades. De la Blazer EV se exportaron en ene-mayo26 un total de 1,956 unidades y en mayo26 fueron 191 unidades. De la Equinox EV fueron 7,188 unidades en ene-may26 y en mayo26 fueron 1,607 unidades.

En el caso de Stellantis, durante los primeros cinco meses del año creció la producción de la RAM 1500 y RAM 4000. La RAM 1500 presentó una producción de 31,981 unidades en ene-may26 y en mayo26 fueron 7,287 unidades. La RAM 4000 fue producida en ene-may26 un total de 31,820 unidades y en mayo26 se llegó a 7,268 unidades. La Crew Cab fue producida en ene-may26 un total de 53,346 unidades y en mayo26 fueron 11,293 unidades.

La Promaster fue producida en ene-may26 un total de 21,671 unidades y en mayo26 fueron 4,191 unidades. En las exportaciones, de la RAM 2500 fueron 92,095 unidades en el periodo ene-may26 y en mayo26 fueron 27,691 unidades. De la Promaster en el periodo ene-may26 fueron 20,831 unidades y en mayo26 se llegó a 5,185 unidades





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Blazer Optic RAM 1500 RAM 4000 Crew Cab

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