Productores agrícolas anuncian bloqueos carreteros para el 17 de noviembre

Productores agrícolas de 10 estados anuncian bloqueos carreteros indefinidos por el precio del maíz, apoyos pendientes y la cancelación de una reunión con Agricultura.

Productores agrícolas de 10 estados del país anunciaron bloqueos carreteros indefinidos para el martes 17 de noviembre, después de que no se concretara una reunión con la Secretaría de Agricultura. Las organizaciones ya comenzaron a difundir la convocatoria para que la población tome previsiones, debido a que las movilizaciones podrían afectar diferentes vías de comunicación.

Entre los estados que participarán figuran Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua, Aguascalientes y Campeche. En el caso de Guanajuato, los puntos donde se realizarán los bloqueos todavía están por definirse y serán dados a conocer el próximo martes.

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Cancelación de la reunión con Agricultura

La reunión que los productores tenían programada con la titular de la Secretaría de Agricultura fue cancelada el jueves 5 de noviembre, alrededor de las 21 horas, para el viernes 6 de noviembre. Esa cancelación fue el detonante de la decisión de movilizarse.

De acuerdo con el dirigente de las organizaciones, la justificación fue que la funcionaria no tenía disponibilidad para atenderlos y que podría recibirlos después del día 19, sin establecer una fecha concreta.

El dirigente sostuvo que ese mismo día la titular de Agricultura se reunió con representantes de la industria harinera y tortillera. Cuestionó que se atienda a los industriales mientras los productores siguen sin una respuesta sobre el precio del maíz y las condiciones de comercialización.

Precio del maíz y demandas del sector

Los productores afirman que el maíz se comercializa alrededor de 5 mil 200 pesos por tonelada, un precio que, según el dirigente, los mantiene trabajando con pérdidas.

Entre las principales demandas, el sector mencionó el pago pendiente de apoyos de 800 pesos correspondientes a ciclos anteriores, así como los adeudos por la comercialización de trigo desde 2023.

También piden definir un precio para el maíz del ciclo 2026 y resolver los problemas relacionados con la cuota energética. Sobre este punto, los agricultores enfrentan trámites y dificultades ante la Comisión Nacional del Agua.

El dirigente consideró que la diferencia entre el precio que recibe el agricultor y el que paga el consumidor por la tortilla debe revisarse en toda la cadena de producción e industrialización.

Apoyos por granizadas e inundaciones

Los productores exigen mecanismos de apoyo para quienes registraron pérdidas por granizadas e inundaciones, porque actualmente no existe un fondo de atención a desastres que permita responder de manera suficiente.

El dirigente señaló que, sin ese fondo, no es posible atender con oportunidad a quienes perdieron sus cultivos en las distintas zonas agrícolas afectadas.

La nota original cita afectaciones de 10 a 15 por ciento en maíz y alrededor de 60 por ciento en sorgo. El texto no detalla con claridad el universo de productores afectados en cada caso.

Disculpa, fechas y puntos de concentración

Las organizaciones ofrecieron una disculpa a la ciudadanía por las afectaciones que puedan causar los bloqueos, pero sostienen que agotaron las gestiones para evitar la movilización sin obtener respuestas.

Su objetivo, según lo expresado, es que la población conozca con anticipación las fechas y los puntos de concentración, para que pueda buscar rutas alternas y modificar sus actividades.

Los puntos de concentración en Guanajuato se darán a conocer el próximo martes, mientras que la movilización está programada para el martes 17 de noviembre en esa entidad.