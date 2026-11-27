Productores del Ajusco reportan pérdidas por robos nocturnos que afectan la venta de 200 mil árboles disponibles. Solicitan mayor seguridad para proteger su comercio navideño y mantener la confianza del consumidor.

La temporada de venta de árboles de Navidad en la zona del Ajusco se ha visto significativamente afectada por incrementos en la inseguridad. Productores de la región han solicitado ayuda urgente ante los robos que impactan directamente sus ventas y la seguridad de sus plantaciones. Esta situación ocurre mientras más de 700 viveros ofrecen aproximadamente 200 mil ejemplares listos para la comercialización en todo el país, una cifra que refleja un crecimiento en la oferta nacional frente a las importaciones.

Oferta Nacional y Variedades Más Demandadas

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) reporta que existen 200 mil árboles listos para la venta, una cifra que ha ayudado a reducir las importaciones gracias al aumento de la producción nacional. Rodrigo Bautista Tejeda, gerente de Plantaciones Forestales Comerciales de la Conafor, señaló que en México se consumen alrededor de 600 mil árboles al año durante la época decembrina. La venta oficial de estos ejemplares inició el pasado 19 de noviembre, marcando el comienzo de una temporada que es vital para la economía de los productores locales y el cumplimiento de la demanda de los consumidores.

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Dentro de la oferta disponible, destacan dos variedades principales que capturan la preferencia del mercado: el Vikingo y el Oyamel. Gloria Adelina Gómez, productora del Ajusco, describió las diferencias entre estos ejemplares. El tipo Vikingo posee hojas cilíndricas, conocido coloquialmente como mechudito, con una textura muy suave pero con gran densidad de hojas. Por otro lado, el Oyamel representa la otra opción más solicitada por los compradores que visitan las plantaciones para seleccionar su árbol de Navidad ideal.

Ciclo de Crecimiento y Desafíos Climáticos

La producción de estos árboles no es un proceso rápido, sino el resultado de décadas de cuidado y adaptación a condiciones difíciles. José Luis Sosa, productor del Ajusco, explicó que los árboles semilleros tienen aproximadamente 30 años de antigüedad. Este proceso implicó un trabajo intensivo para adaptar las semillas y garantizar el crecimiento del arbolito durante unos 6 a 7 años iniciales. Los productores han tenido que superar retos climáticos severos para mantener la calidad y cantidad de su oferta, lo que hace que cualquier pérdida por robo sea una tragedia económica para quienes invirtieron años en el cuidado de estos ejemplares.

Impacto de los Robos y Pérdidas Económicas

A pesar de la dedicación en el cultivo, la inseguridad representa una amenaza constante para los negocios. Roberto Ignacio Camacho, productor de árboles de Navidad en el Ajusco, reportó que los robos alcanzan entre el 10 y 15 por ciento de su inventario. Durante el año anterior, Camacho perdió entre 40 y 50 árboles debido a esta problemática. Las áreas de cultivo son extensas y están ubicadas dentro del bosque, lo que hace imposible para los productores vigilar todos los puntos de forma individual sin apoyo externo. Los incidentes ocurren principalmente durante la madrugada y la noche, con el hurto de árboles adultos listos para la venta.

Las ventas también sufrieron un descenso significativo la temporada pasada, cayendo entre un 30 y 40 por ciento debido a una baja en el consumo y falta de difusión. Camacho reconoció que la zona del Ajusco tiene una mala fama que disuade a algunos compradores, aunque aclaró que no son habitantes de la zona los que cometen los hechos, sino personas que llegan de lejos para realizar maldades. Esta percepción negativa combinada con la inseguridad ha complicado la recuperación económica de los productores locales.

Solicitud de Seguridad y Futuro de la Temporada

Los productores exigen la presencia activa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional para realizar rondines en los terrenos. José Luis Sosa indicó que los robos actuales se centran en la noche y la madrugada, afectando directamente la disponibilidad de productos adultos. Actualmente, los productores deben organizar rondines vecinales de forma independiente, una labor insuficiente dada la magnidad del problema y la extensión de las áreas afectadas. La solicitud es clara: necesitan seguridad estatal para garantizar la protección de su patrimonio y permitir el libre desarrollo del comercio.

El objetivo de los productores es mejorar la situación en comparación con el año anterior, buscando atraer a más compradores y normalizar las ventas. La falta de una presencia policial permanente ha generado un clima de incertidumbre en la región. Con 200 mil ejemplares disponibles en el país, la capacidad de satisfacer la demanda de 600 mil consumos anuales depende de que los productores puedan proteger sus plantaciones. La implementación de medidas de seguridad efectivas será crucial para restablecer la confianza y asegurar el éxito de la temporada navideña en el Ajusco.