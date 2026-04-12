Profeco Atiende a 200 Pasajeros Afectados por Cancelación de Vuelos de Magnicharters en Cancún

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Quintana Roo ha atendido a aproximadamente 200 personas afectadas por la cancelación de vuelos de Magnicharters en Cancún. La aerolínea enfrenta problemas financieros y ha cancelado vuelos, dejando varados a pasajeros. La Profeco busca soluciones y reubica a pasajeros en otras aerolíneas.

Cancún, Quintana Roo .- El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) en Quintana Roo , José Luis Pineda, informó este domingo sobre la atención prestada a un estimado de 200 personas afectadas por la reciente cancelación de vuelos de la aerolínea Magnicharters .

La problemática se centra principalmente en los pasajeros que se vieron varados después de que se les notificara la cancelación de sus vuelos ya estando en el aeropuerto, un escenario que generó gran confusión y molestia.

La situación más crítica se vivió el sábado 11 de abril, día en que, sin previo aviso, el personal de la aerolínea no se presentó a trabajar, dejando a los pasajeros de tres vuelos varados en las instalaciones aeroportuarias. Esto obligó a la Profeco a desplegar a dos personas adicionales en el módulo de atención ubicado en la terminal aérea para poder atender la avalancha de quejas y reclamos generados por esta situación inesperada.

Hasta el momento, la comunicación con Magnicharters ha sido limitada. Según el titular de la Profeco, la aerolínea únicamente ha proporcionado un listado de los pasajeros con vuelos programados para el fin de semana. No obstante, más allá de esta información básica, no se ha establecido una comunicación fluida y transparente con la empresa para aclarar la situación y ofrecer soluciones integrales.

El principal apoyo que se está brindando a los pasajeros afectados es el reacomodo en vuelos de otras aerolíneas, como Aeroméxico, Volaris y Viva Aerobús. Sin embargo, la Profeco se mantiene expectante ante lo que pueda ocurrir a partir del lunes 13 de abril, dado que Magnicharters hizo público un anuncio de cancelación de vuelos programados para las siguientes dos semanas, lo que agrava la incertidumbre para los viajeros.

La información disponible sugiere que la aerolínea enfrenta dificultades financieras importantes. Se rumorea que Magnicharters tiene pagos pendientes tanto a sus empleados como a proveedores de insumos esenciales para su operación diaria, lo cual podría ser la causa subyacente de las cancelaciones y la falta de personal.

Esta situación pone de manifiesto la vulnerabilidad de los consumidores ante posibles incumplimientos por parte de las aerolíneas y la importancia de contar con mecanismos efectivos de protección y apoyo.

La Profeco se mantiene en la labor de monitorear la situación, garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y mediar en la búsqueda de soluciones para los pasajeros afectados, a fin de minimizar el impacto de la situación y procurar una resolución justa y satisfactoria para todos.





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