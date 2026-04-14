Profeco: Cómo defenderte de cobros indebidos tras cancelar un servicio

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) explica los pasos a seguir para evitar cobros injustificados después de cancelar servicios recurrentes como telefonía, internet, y plataformas digitales, y cómo reclamar la devolución de pagos indebidos.

¿Cancelaste un servicio recurrente, como telefonía, televisión de paga, internet, plataformas digitales, gimnasios u otros, y aún así continúan los cargos? La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) informa que es una situación común y explica qué acciones tomar para defender tus derechos. El organismo defensor del consumidor puede obligar a la devolución de pagos indebidos, además de una compensación por incumplimiento de la ley, pero para ello es crucial que el consumidor reclame el reembolso y asegure la suspensión definitiva de los cargos automáticos. La Profeco enfatiza que la clave reside en actuar de manera informada y documentada para evitar futuros inconvenientes y asegurar el cese definitivo de los cobros no autorizados.

Para cancelar un servicio de manera efectiva y evitar cobros injustificados, la Profeco establece una serie de pasos esenciales. Primero, es imprescindible revisar minuciosamente el contrato. Este documento detalla el proceso de cancelación, incluyendo plazos y condiciones específicas. Es crucial identificar posibles cláusulas sobre plazos mínimos de permanencia o penalizaciones por cancelación anticipada. Seguidamente, la cancelación debe solicitarse a través de los canales autorizados por el proveedor, ya sea por teléfono, en sucursal, correo electrónico o la aplicación correspondiente. Es fundamental obtener un comprobante o folio de cancelación. Esta constancia es obligatoria y su ausencia es una de las principales causas por las que los cobros persisten. Adicionalmente, se deben conservar todas las evidencias relevantes, como el número de folio, correos electrónicos, capturas de pantalla o cualquier otro documento que respalde la solicitud. Estos documentos son cruciales en caso de que se requiera presentar una queja posterior. Finalmente, si se detectan cobros después de la cancelación, el consumidor debe exigir al proveedor el reembolso de los montos cobrados indebidamente y la suspensión inmediata de los cargos. La legislación prohíbe explícitamente la facturación por servicios no prestados tras la cancelación.

En caso de que el proveedor se niegue a resolver la situación, la Profeco ofrece una vía para proteger los derechos del consumidor. El consumidor puede presentar una queja ante la Oficina de Defensa del Consumidor, proporcionando copia de su identificación, el contrato original del servicio, el folio de cancelación y los estados de cuenta que muestren los cargos indebidos. La ley establece la devolución total de los montos cobrados injustamente, junto con una bonificación adicional del 20 por ciento. Para formalizar la queja, es esencial reunir los documentos y requisitos clave. Esto incluye una copia de la identificación oficial, el contrato del servicio original, el folio o número de reporte de cancelación, los comprobantes de pago de las mensualidades previas al conflicto y el estado de cuenta bancario, destacando los cargos realizados indebidamente después de la fecha de cancelación. Esta documentación es crucial para respaldar la reclamación y asegurar que se respeten los derechos del consumidor. Si tienes alguna duda, puedes contactar con la Profeco a través de los canales establecidos.





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