Profeco detecta exceso de sodio e irregularidades en caldos mexicanos 2026

Investigación de Profeco de noviembre 2026 revela altos niveles de sodio y errores en etiquetas de marcas como Knorr y Chedraui, superando límites de salud.

La Profeco publicó en noviembre de 2026 un análisis crítico en su Revista del Consumidor sobre caldos en polvo y cubos, revelando altos niveles de sodio y errores de etiquetado en marcas líderes. El estudio, realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor, analizó 36 productos mediante 2 mil 902 pruebas analíticas para verificar contenido neto, humedad, proteína y concentración de sal. Los hallazgos señalan que varios productos comerciales no cumplen con las especificaciones anunciadas, planteando riesgos significativos para la salud pública.

Irregularidades en etiquetado y peso real de caldos

La investigación identificó deficiencias graves en la información comercial y la precisión del peso neto de diversos productos analizados. La marca Knorr fue sancionada por la discrepancia en su caldo de vegetales sabor costilla de res en polvo de 200 gramos, el cual contenía únicamente 188.7 gramos, faltando 11.3 gramos respecto a lo declarado. Otros productos mostraron fallas específicas que confunden al consumidor final.

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La marca Origen Sano no declaró el país de fabricación de su sazonador de vegetales con sabor a res, mientras que Selecto Brand reportó el sodio en gramos en lugar de los miligramos exigidos. Cuatro productos de Calnort carecieron de la declaración nutrimental del producto preparado y de instrucciones de preparación. Utopia Organics, Origen Sano y Veggie Mix presentaron deficiencias en la impresión del lote y fecha de caducidad.

Adicionalmente, productos de Bon Sabor, Chedraui, Great Value y Knorr tenían cubos individuales que faltaban con información obligatoria como lote y fecha de caducidad. Estas irregularidades limitan la capacidad del consumidor para verificar la frescura y composición real de los ingredientes adquiridos, violando normativas de protección al usuario.

Altos niveles de sodio en caldos populares y riesgos para la salud

El análisis concentrado en la concentración de sodio reveló que múltiples productos superan los mil miligramos de este mineral por cada taza de 250 mililitros preparada. Chedraui lideró con mil 400 mg de sodio en su caldo de pollo en polvo, seguido por Calnort con mil 303 mg en su caldo de pollo en polvo y mil 1196 mg en su caldo de pescado deshidratado. Estas cifras representan alertas sanitarias inmediatas para grupos de riesgo.

Otras marcas como Calnort en su caldo sabor carne en polvo alcanzaron mil 183 mg, mientras Utopia Organics registró mil 178 mg en su polvo para preparar caldo de pollo. Calnort también apareció en mil 91 mg con su caldo vegetal en cubos, Golden Hills en 896 mg, Selecto Brand en 874 mg y Bon Sabor en 852 mg. Estos datos contrastan fuertemente con los límites establecidos por autoridades sanitarias internacionales.

La Organización Mundial de la Salud recomienda menos de cinco gramos de sal al día, equivalentes a aproximadamente 2 mil miligramos de sodio. Una sola taza del caldo Chedraui aporta alrededor del 70 por ciento del límite diario recomendado, lo que equivale a 3.6 gramos de sal. El consumo frecuente de estos niveles incrementa el riesgo de hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, infartos y accidentes cerebrovasculares.

Mejores alternativas con menor contenido de sal y sodio

El estudio también identificó alternativas con menores cantidades de sodio para consumidores que buscan opciones más seguras. Knorr Cero Sal en polvo destacaron por registrar apenas 72 mg de sodio por taza preparada, sin presentar sellos de advertencia. Esta opción representa una alternativa viable para quienes necesitan reducir drásticamente su ingesta de sal sin sacrificar sabor.

RikoPollo concentrado de pollo en cubos ofreció 147 mg, mientras que su versión en polvo reportó 149 mg. Veggie Mix Sazonador vegetariano presentó 431 mg, Zona Organikum con sazonador a base de verduras registró 447 mg, y Knorr caldo de pollo 100% natural en polvo alcanzó 475 mg. Estas marcas muestran rangos más manejables dentro de las recomendaciones diarias.

La Profeco recomienda a los consumidores revisar cuidadosamente las etiquetas nutricionales antes de adquirir estos productos, verificando el contenido neto y la información obligatoria. Preparar caldo de pollo casero permite controlar la cantidad de sal y evitar ingredientes como grasas hidrogenadas y aditivos utilizados en productos industrializados. Los datos curiosos confirman que el estudio incluyó 2 mil 902 pruebas de laboratorio, con Knorr Cero Sal registrando 72 mg por porción y la recomendación de la OMS estableciendo menos de cinco gramos de sal al día para adultos.