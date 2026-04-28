Profeco detecta gasolinera en Irapuato con precios 1.39 pesos más altos que el promedio nacional

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) identificó una estación de servicio en Irapuato que vende gasolina regular a 24.99 pesos por litro, 1.39 pesos más que el promedio nacional. La institución anunció que continuará con operativos de revisión y recomienda a los consumidores consultar la plataforma ¿Quién es quién en los precios? para comparar costos.

Irapuato , Guanajuato. - La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) identificó una estación de servicio ubicada en el bulevar Arandas como la que vende gasolina regular a un precio significativamente más alto que el promedio nacional.

Según el titular de la Profeco, Iván Escalante Ruiz, esta gasolinera cobra 24.99 pesos por litro de gasolina regular, mientras que el precio promedio en el país es de 23.60 pesos, lo que representa una diferencia de 1.39 pesos por litro. Aunque no se trata del precio más alto a nivel nacional, sí es uno de los más elevados en Irapuato, lo que ha generado preocupación entre los consumidores locales.

Durante una conferencia de prensa, Escalante Ruiz destacó que esta gasolinera incumple los acuerdos establecidos para mantener los precios del combustible en niveles justos. Además, anunció que Profeco continuará con sus operativos de revisión y verificación para proteger la economía de los consumidores. La institución recomienda a los automovilistas consultar la plataforma ¿Quién es quién en los precios? para monitorear los costos de gasolina y diésel en diferentes estaciones de servicio.

Esta herramienta permite a los usuarios comparar precios y tomar decisiones informadas al momento de abastecer sus vehículos. En otro tema relacionado con la seguridad en Irapuato, se informó que durante el mes de marzo de 2026, más de 300 personas fueron detenidas en la ciudad. Este dato refleja los esfuerzos de las autoridades locales para mantener el orden público y combatir la delincuencia.

Sin embargo, la situación en la gasolinera con precios elevados sigue siendo un tema de interés para los habitantes de la región, quienes exigen mayor transparencia y regulación en el sector de combustibles. Profeco aseguró que seguirá trabajando para garantizar que los precios sean justos y accesibles para todos los consumidores





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