Profeco lanza herramienta para evitar estafas en Buen Fin 2026 Guanajuato

La Profeco habilita la plataforma Quién es Quién en los Precios para Guanajuato. Conoce cómo usarla y proteger tu dinero durante el Buen Fin 2026.

La temporada de descuentos conocida como el Buen Fin 2026 está a punto de comenzar en el estado de Guanajuato, pero los consumidores deben proceder con extrema precaución. La Procuraduría Federal del Consumidor, conocida como Profeco, ha advertido que no todas las ofertas que aparecen en los comercios son legítimas y que existe un riesgo real de publicidad engañosa. Para enfrentar este desafío, la institución ha implementado medidas de contingencia diseñadas específicamente para proteger el patrimonio de los ciudadanos que buscan aprovechar los descuentos.

Plataforma Quien es Quien para verificar precios

La Profeco habilitó la plataforma digital Quién es Quién en los Precios como el principal mecanismo para prevenir estafas y engaños durante el Buen Fin 2026. Esta herramienta digital permite a los usuarios comparar los costos de productos tecnológicos y artículos de línea blanca entre múltiples establecimientos comerciales de manera simultánea. El objetivo fundamental es que el consumidor pueda realizar compras más informadas, verificando si la oferta anunciada representa un beneficio real o si se trata de un incremento artificial de precio.

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Monitoreo de precios en la ciudad de León

La ciudad de León, siendo la localidad más habitada del estado de Guanajuato, es el primer punto donde esta plataforma está operativa para los ciudadanos. En León se espera un incremento significativo en las ventas, con estimaciones que indican un aumento hasta del ocho por ciento en el movimiento comercial durante la temporada. Sin embargo, es común que algunos establecimientos aprovechen el alto flujo de personas para inflar sus precios base antes de aplicar supuestos descuentos. La plataforma ayuda a desmitificar estas prácticas al mostrar el historial de precios dentro de la misma tienda.

Guía de uso de la herramienta digital

Para utilizar la plataforma Quién es Quién en los Precios, los usuarios deben ingresar inicialmente la categoría del producto de su interés. Las opciones disponibles incluyen audio y equipo de sonido, cámaras, cocina, cómputo y celulares, electrodomésticos, línea blanca, TV y video, y ventilación. Posteriormente, el sistema solicita filtrar la ciudad, seleccionando León, y permite especificar parámetros más detallados como la marca y el aparato electrónico concreto que se desea adquirir.

Análisis de costos y simulación de crédito

Una vez que el usuario selecciona el objeto de su interés, la herramienta muestra información crítica sobre el mercado. Presenta el precio más bajo, el precio más alto y el precio promedio observados entre los distintos establecimientos participantes. Además, ofrece una función de simulación que permite al consumidor ingresar la tasa de interés anual de costos y gastos, conocida como CAT, de su tarjeta de crédito para evaluar el costo real si decide financiar la compra a meses sin intereses.

Historial de precios para detectar engaños

En la parte inferior de la interfaz, se despliega una lista ordenada de los establecimientos que cuentan con el producto elegido, organizados desde el precio más bajo hasta el más alto. Junto al precio de cada tienda, hay una opción para revisar el historial de precios de los meses anteriores. Esta función visualiza los costos mediante una gráfica, lo que permite al consumidor determinar con certeza si el comercio está siendo honesto con sus ofertas o si simplemente elevó el precio antes de la campaña promocional para simular un ahorro.