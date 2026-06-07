Profeco pide a aficionados del Mundial controlar gastos y usar crédito de forma responsable

La Procuraduría Federal del Consumidor lanzó recomendaciones para evitar que los gastos derivados de la Copa Mundial de Fútbol afecten la economía personal. Insta a comparar precios, evitar compras por impulso y usar el crédito con responsabilidad. También recuerda los derechos de los viajeros en temporada alta.

A pocos días de que dé inicio la Copa Mundial de Fútbol en México, la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los aficionados para que la emoción del torneo no se convierta en un perjuicio económico personal.

La institución exhortó a los consumidores a comparar precios, formas de pago y calidad de los productos antes de realizar cualquier compra relacionada con el evento. Se subrayó la necesidad de evitar las compras impulsivas y se sugirió establecer un presupuesto claro para todos los gastos que puedan generarse a causa del mundial, ya sea por la adquisición de artículos alusivos, la asistencia a los partidos en los estadios o el seguimiento de los encuentros en bares, restaurantes o cines.

En cuanto al uso de tarjetas de crédito, Profeco recordó que este instrumento no es dinero extra, sino un financiamiento que conlleva costos. Si bien las opciones de meses sin intereses pueden parecer atractivas, la suma de las mensualidades representa un desembolso significativo. La recomendación central es cumplir puntualmente con los pagos para evitar cargos adicionales.

Para los viajeros, la Profeco recordó que las aerolíneas están obligadas a cumplir con la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil. Esto incluye proporcionar información completa sobre el servicio, condiciones, políticas de compensación y realizar cambios en itinerarios con al menos 24 horas de antelación. En casos de sobreventa de boletos o retrasos en vuelos anunciados antes del abordaje, los pasajeros tienen derecho a recibir una compensación.

La alerta busca fomentar un consumo responsable durante la fiebre futbolística, protegiendo el patrimonio de los aficionados





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