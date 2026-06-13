Profeco revela diferencias de precios en arroz: hasta 30 pesos de variación

Un análisis de la Procuraduría Federal del Consumidor encontró que el precio del arroz puede variar hasta 30 pesos entre diferentes marcas y regiones del país. La dependencia recomienda comparar precios antes de comprar.

La Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) publicó recientemente un análisis detallado sobre los precios del arroz en diferentes puntos de venta del país, revelando diferencias significativas que pueden impactar la economía familiar.

El estudio, realizado en varias entidades federativas, comparó precios de marcas populares como La Merced, Verde Valle y Schettino, en presentaciones de 907 gramos y 1 kilogramo, categoría súper extra. Los resultados muestran que el precio del arroz puede variar hasta 30 pesos mexicanos dependiendo de la región y el establecimiento, lo que subraya la importancia de comparar antes de comprar.

Según el reporte de Profeco, el precio más bajo se encontró en Acapulco, Guerrero, donde la presentación de 900 gramos de la marca Precissimo se vende en apenas 15.11 pesos. Por el contrario, el precio más elevado se registró en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde el arroz Verde Valle de 1 kilogramo alcanza los 44.53 pesos.

Otras marcas como La Merced y Schettino, en presentaciones de 907 gramos, oscilan entre 20 y 21 pesos en la mayoría de las ciudades, mientras que Verde Valle de 900 gramos o 1 kilo presenta una horquilla más amplia, desde 33.39 hasta 44.53 pesos. Estas variaciones se deben a factores como costos de transporte, demanda local, estrategias de precios de los minoristas y promociones temporales.

El análisis de Profeco forma parte de sus acciones permanentes para proteger los derechos de los consumidores y fomentar un consumo informado. La dependencia recomienda a las familias mexicanas explorar distintas opciones antes de realizar sus compras, especialmente en productos de la canasta básica como el arroz. Algunas estrategias útiles incluyen verificar los precios en varios establecimientos, comprar marcas alternativas que ofrezcan buena calidad a menor costo, y adquirir presentaciones económicas o de mayoreo cuando sea posible.

Además, sugiere consultar la plataforma Quién es Quién en los Precios, donde se actualizan constantemente los costos de miles de productos en todo el país. Con estas acciones, los consumidores pueden proteger su economía doméstica frente a la inflación y las fluctuaciones del mercado





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