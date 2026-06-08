Profeco revela las marcas de papas fritas de mayor calidad y las que incumplen en etiquetado

La Procuraduría Federal del Consumidor analizó 67 productos de papas fritas en el mercado mexicano, identificando aquellas que cumplen con la normativa y las que presentan inconsistencias en su información nutricional.

Entre tantas marcas y presentaciones, elegir unos buenos snacks no es tarea sencilla, especialmente cuando se trata de papas fritas , uno de los productos de mayor consumo en México.

Ante esta situación, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo un estudio exhaustivo para identificar cuáles marcas ofrecen mayor calidad y cumplimiento en su etiquetado, en un mercado donde las diferencias en procesos de elaboración, ingredientes y contenido nutricional pueden impactar directamente en la salud de los consumidores. El análisis, realizado entre el 11 de marzo y el 13 de abril de 2024, evaluó un total de 67 productos del mercado mexicano, de los cuales 33 correspondían a presentaciones de papas fritas.

Los resultados, publicados en la Revista del Consumidor de junio, sirven como guía para que los compradores tomen decisiones más informadas, considerando no solo el sabor, sino también la veracidad de la información nutricional y el cumplimiento de las normas oficiales





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