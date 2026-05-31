PROFECO revela los mejores jabones para lavar ropa: calidad y precio accesible

Un estudio de PROFECO evaluó jabones de barra y en polvo, destacando marcas como Aurrerá, Lirio y Moro Anatómico por su eficacia y bajo costo. El jabón Zote no fue el mejor. Los resultados ayudan a los consumidores a elegir productos que eliminen manchas, cuiden las fibras y sean amigables con el medio ambiente.

La Procuraduría Federal del Consumidor ( PROFECO ) ha realizado un exhaustivo estudio para determinar cuál es el jabón de mejor calidad para lavar la ropa, evaluando marcas populares en el mercado mexicano.

El objetivo era encontrar productos que eliminen eficazmente las manchas, cuiden las fibras textiles y sean accesibles para el bolsillo de los consumidores. Los resultados fueron sorprendentes, ya que algunas marcas tradicionales no lograron el primer lugar, mientras que otras menos conocidas demostraron un rendimiento superior. Este análisis forma parte de las acciones de PROFECO para proteger a los consumidores y fomentar un consumo informado.

Entre los jabones de barra, el famoso Zote, conocido por su color rosa y su aroma característico, obtuvo una calificación positiva, pero no fue el mejor. El estudio reveló que el jabón de la marca Aurrerá, disponible en tiendas departamentales, superó las pruebas con una calificación de Muy Bueno, especialmente en la eliminación de manchas difíciles como las de mole o grasa.

Otro producto destacado fue el jabón Lirio, que alcanzó una puntuación perfecta gracias a su alto contenido de ácidos grasos naturales, lo que no solo mejora la limpieza sino que también aumenta el rendimiento por barra. Para quienes buscan alternativas más naturales y menos agresivas con las manos, el jabón Moro Anatómico se presentó como una excelente opción, ya que está libre de detergentes sintéticos y es biodegradable.

Estos jabones no solo limpian eficazmente, sino que también cuidan las prendas y evitan el desgaste prematuro de las fibras. El estudio también analizó los jabones en polvo utilizados en lavadoras automáticas. Se evaluó su capacidad para remover manchas, el desgaste que provocan en los tejidos y su efecto en la conservación del color de las prendas.

Los resultados mostraron que varios productos de bajo costo ofrecen un desempeño comparable al de las marcas más caras, desmintiendo la creencia de que un precio elevado garantiza mejor calidad. PROFECO recomendó optar por jabones con ingredientes biodegradables para reducir el impacto ambiental, y recordó que un buen lavado no solo depende del detergente, sino también de seguir las instrucciones de uso y dosificación.

Con esta información, los consumidores pueden tomar decisiones más inteligentes, ahorrando dinero sin sacrificar la limpieza ni el cuidado de su ropa. La dependencia reiteró la importancia de leer las etiquetas y comparar productos antes de comprar, asegurando así que el hogar esté limpio y las finanzas personales no se vean afectadas





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