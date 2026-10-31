Profepa investiga muerte del delfín Mincho en Dolphin Connection Cancún

La Profepa ordenó la necropsia del delfín Mincho, de 37 años, que murió en Dolphin Connection Cancún; la empresa Dolphin Discovery atribuye el deceso a un tumor maligno.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( Profepa) informó sobre la muerte del delfín Mincho en el Dolphin Connection Cancún, ubicado en una zona turística de Quintana Roo, y ordenó a la empresa elaborar la necropsia y los estudios complementarios para esclarecer las causas del fallecimiento. La dependencia, a cargo de Mariana Boy Tamborrell, señaló que el ejemplar tenía 37 años y sufría una enfermedad grave, sin detallar el tipo de padecimiento.

En redes sociales, la autoridad ambiental indicó que una vez realizada la necropsia solicitada informará los resultados y las circunstancias de la muerte de la especie. También se comprometió a dar más detalles cuando concluyan los dictámenes técnicos correspondientes.

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La Profepa lamentó el deceso en su cuenta de X y señaló que Dolphin Connection Cancún le notificó que el delfín Mincho acababa de fallecer. La dependencia mantiene vigilancia sobre los ejemplares del recinto desde 2025 por irregularidades detectadas en las instalaciones.

Versión de Dolphin Discovery sobre el deceso

La empresa Dolphin Discovery, reconocida por ofrecer experiencias con delfines y mamíferos marinos, informó en su cuenta de Facebook que Mincho tenía 36 años y murió tras complicaciones derivadas de un tumor maligno. No precisó si le fue aplicada la necropsia de ley.

Según la publicación, el ejemplar de la especie Tursiops aduncus recibió atención médica continua conforme a protocolos veterinarios especializados. Sin embargo, debido a la naturaleza agresiva del padecimiento y a la ausencia de un tratamiento curativo, en su etapa final solo se preservó su calidad de vida.

Dolphin Discovery detalló que Mincho murió acompañado por su equipo de cuidadores y médicos veterinarios, quienes en las últimas horas presenciaron el deterioro agudo en su estado de salud y no pudieron revertir su condición. El delfín vivía en el hábitat de delfines en Nizuc, en la Zona Hotelera de Cancún, y la empresa asumió su cuidado y el de otros ejemplares en 2022.

La compañía destacó que el delfín presentó signos de la enfermedad antes de que estuviera bajo su cuidado. Agregó que continuó brindando cuidado diario, enriquecimiento ambiental y atención veterinaria a Mincho y a todos los delfines del hábitat incluso después del despojo ilegal de las instalaciones por parte de la antigua administración, ocurrido en agosto de 2025. Tras recuperar las instalaciones en mayo de 2026, la compañía continuó brindando atención integral al ejemplar.

Aseguramiento de nueve delfines en 2025

El 1 de octubre de 2026, la Profepa emitió un comunicado en el que aseguró que mantenía vigilancia sobre nueve delfines de Dolphin Connection Cancún, antes Dolphinaris Cancún. Los ejemplares fueron asegurados en las instalaciones debido a diversas irregularidades encontradas en el recinto, entre ellos se hallaba Mincho.

Un año antes, la Profepa determinó la clausura total temporal del predio y el aseguramiento de los nueve ejemplares a causa de la presencia de estanques con agua turbia y escasa limpieza. Además, impuso al recinto medidas correctivas para estabilizar la salud de los ejemplares.

Según lo reportado por la autoridad ambiental, tras la imposición de medidas el sistema de soporte de vida fue mejorado y los estanques presentaron mejores condiciones de limpieza y claridad. Entre los padecimientos detectados en los nueve ejemplares, la Profepa informó afectaciones oculares, lesiones y alteraciones en lengua y mucosa oral, desgaste dental y otros padecimientos crónicos.

La dependencia lamentó que tres de los nueve delfines no fueron candidatos a traslados debido al riesgo asociado con su estado de salud, mientras que en el caso de los otros seis se consideró un eventual traslado. Hasta el momento no se conoce el estado de salud de los otros dos delfines que permanecen en el Dolphin Connection Cancún.

Contexto del caso en Quintana Roo

El fallecimiento de Mincho ocurre en medio de la supervisión que la Profepa mantiene sobre el recinto turístico en Quintana Roo. La dependencia ha reiterado que los resultados de la necropsia y los estudios complementarios permitirán determinar las causas exactas de la muerte y las circunstancias en que ocurrió.

La empresa, por su parte, sostiene que el delfín padecía un tumor maligno diagnosticado antes de quedar bajo su cuidado y que recibió atención veterinaria especializada hasta el final. La discrepancia en la edad reportada por la Profepa y por Dolphin Discovery, 37 y 36 años respectivamente, forma parte de los datos que deberán precisarse en los dictámenes técnicos.