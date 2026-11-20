La Profepa vigila 5.9 kilogramos de basura en Tamaulipas tras el lanzamiento de Starship. SpaceX niega responsabilidad mientras ambientalistas denuncian daños ecológicos en la zona.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, conocida por sus siglas Profepa, confirmó el 13 de noviembre de 2026 que mantiene una comunicación activa con la empresa SpaceX tras hallar residuos en la costa de Tamaulipas. Este escrutinio surge como respuesta a la caída de fragmentos durante el lanzamiento de la nave Starship, un evento que ha generado preocupación en la comunidad local y entre organizaciones ambientalistas.

Detectados 5.9 kilogramos de residuos en la costa

El personal de la Profepa ha establecido un punto de vigilancia constante en la zona de la playa Bagdad, donde se ha logrado recolectar un total de 5.9 kilogramos de residuos hasta el momento. La autoridad federal ha solicitado oficialmente a SpaceX información técnica detallada sobre los materiales utilizados en la construcción de la nave para evaluar su potencial impacto.

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Esta solicitud de documentación se encuentra actualmente bajo revisión técnica por parte de los especialistas de la Procuraduría. El objetivo principal de este monitoreo es determinar con precisión la naturaleza de los objetos encontrados y verificar si efectivamente provienen de las operaciones de la compañía aeroespacial estadounidense.

SpaceX niega la gravedad de la contaminación

La empresa SpaceX, dirigida por el trillonario Elon Musk, emitió un comunicado oficial asegurando que los residuos identificados en territorio mexicano son mínimos. La compañía afirmó que no existe certeza técnica de que estos fragmentos estén relacionados con sus operaciones de lanzamiento y calificó las publicaciones en redes sociales sobre daños generalizados como fabricaciones intencionalmente engañosas.

No obstante, SpaceX destacó que mantiene una línea de comunicación abierta con las autoridades del Gobierno mexicano. La empresa se mostró dispuesta a enviar especialistas para apoyar en la identificación y recuperación de los materiales, siempre que las autoridades federales lo consideren necesario para el proceso de investigación.

Coordinación con gobiernos locales y civiles

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, enfatizó la importancia crítica de mantener una coordinación estrecha entre todas las instancias involucradas. Su prioridad es evitar que los materiales encontrados representen un riesgo inmediato para las especies que habitan en este ecosistema costero del Golfo de México.

En estas labores de supervisión, localización y recolección participan conjuntamente la Profepa, la Secretaría de Marina, la asociación civil Conibio Global y el Gobierno Municipal de Matamoros. Estos equipos realizan recorridos sistemáticos a lo largo de la costa para asegurar que los residuos reciban el manejo y la evaluación correspondiente por parte de las autoridades competentes.

Acusaciones históricas de Greenpeace sobre Starship

Los reportes recientes no son aislados, ya que Greenpeace denunció a principios de 2026 que SpaceX ha generado un grave daño ambiental desde su base en Boca Chica, Texas. Esta ubicación está a escasos kilómetros de la frontera con México, cerca de Matamoros, lo que facilita la caída de escombros en territorio nacional.

La organización ecologista reportó que desde junio de 2023, los lanzamientos de cohetes Starship han provocado una lluvia de basura espacial, incluyendo plásticos y metales, que contaminan el Golfo de México. Greenpeace asegura que este fenómeno ha afectado la vegetación circundante y ha causado la muerte de cientos de especies.

Entre las víctimas documentadas por Greenpeace y testimoniadas por Conibio Global se encuentran más de 800 tortugas bebés que no pudieron desovar en Playa Bagdad tras uno de los lanzamientos. Los casos de contaminación continúan siendo ampliamente documentados por ambientalistas en redes sociales, lo que prevé la aparición de más detalles sobre las afectaciones en la región.