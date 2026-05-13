Profepa opera Centros Regionales de Prevención y Calidad Ambiental para brindar herramientas a industrias y capacitar a nuevos perfiles ambientales

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) opera actualmente tres Centros Regionales de Prevención y Calidad Ambiental en Tula, Monterrey y la región del alto Lerma, coordinados con universidades y otras instituciones académicas. Estos Centros buscan ofrecer herramientas y promover la clientela voluntaria para las empresas clave, estimulando la planificación y capacitación en ayudar a prevenir daños ambientales y lograr una transición hacia la sustentabilidad. Al realizar un esfuerzo conjunto en coordinación con otras instituciones, la Profepaopera las tareas en las principales zonas metropolitanas y cuencas afectadas por contaminación, se tienen en cuenta las zonas priorizadas en el Plan México y se realizan esfuerzos para limpiar los ríos más contaminados en el país.

La transición hacia una política ambiental es un componente fundamental de la transformación del país. Implementa estrategias de prevención y con ello busca evitar daños ambientales significativos en sectores industriales que por sus características representan mayores riesgos.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), a partir de los diagnósticos de las regiones prioritarias del país, define Estrategias de Prevención Ambiental (EPA) para ellos. Estas herramientas de política buscan promover la cultura de la legalidad, fortalecer el cumplimiento normativo y fomentar la autorregulación en industrias clave.

Junto a labores en las principales zonas metropolitanas y cuencas afectadas por contaminación, la Profepa opera actualmente tres Centros Regionales de Prevención y Calidad Ambiental, ubicados en Tula, Monterrey y la región del alto Lerma. La regionalización permite atender los riesgos de forma oportuna, eficaz y focalizada.

Los Centros ofrecen herramientas y el Programa Nacional de Auditoría Ambiental para que las empresas adopten mejores prácticas y tecnologías limpias en sus procesos productivos, impulsando así el cumplimiento voluntario y la capacitación para nuevos perfiles profesionales. La operación de estos Centros permite prevenir y contrarrestar daños ambientales y promueve una transición industrial hacia la sustentabilidad en sectores priorizados y zonas contaminadas, contribuyendo a construir un modelo de desarrollo que cuide recursos naturales y permita la actividad productiva del país.

La apertura de los Centros da un paso firme hacia una protección ambiental más cercana al territorio y a las comunidades, al combinar prevención, vigilancia, capacitación y respuesta rápid





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