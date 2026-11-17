La Profepa ordenó suspender fumigaciones en Monterrey tras aplicar insecticida durante la migración de la mariposa monarca, exigendo un plan de remediación a la diputada Lorena de la Garza.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, conocida como Profepa, ordenó la suspensión inmediata de las fumigaciones en el parque Rincón de los Encinos, ubicado al sur de Monterrey. Esta medida correctiva surge tras la aplicación de insecticida durante el periodo migratorio de la mariposa monarca, lo que generó una serie de denuncias ambientales y políticas. La intervención oficial busca proteger a la especie emblemática que utiliza esta área verde como punto de descanso temporal en su viaje anual desde Canadá y Estados Unidos hacia los bosques de hibernación de México.

Origen del conflicto en la zona protegida

La polémica inició cuando el personal del equipo de la diputada local independiente Lorena de la Garza aplicó un producto químico en el parque antes de ejecutar una jornada de vacunación contra el dengue. Esta actividad se llevó a cabo en una superficie aproximada de cuarenta metros cuadrados y tuvo una duración estimada de cinco minutos. Tras el evento, el ambientalista Arturo Islas Allende denunció en redes sociales la aparición de ejemplares de mariposa presumiblemente intoxicados, alertando sobre el impacto negativo en la fauna local.

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Lorena De La Garza admite responsabilidad

Ante las fuertes críticas, la legisladora Lorena de la Garza reconoció mediante un video en redes sociales que la fumigación no debía realizarse en ese contexto. Aunque afirmó que no se han encontrado mariposas muertas o afectadas, comprendió la preocupación ciudadana y señaló que su programa de fumigación ya no está activo. La diputada explicó que consultó a un biólogo especialista y regó la zona para diluir el producto, aunque reconoció que el error ocurrió por desconocer el paso de la especie.

Exigencias de remediación y auditoría ambiental

La Profepa informó durante la noche del lunes que realizó una inspección en el sitio y estableció medidas de urgente aplicación. Entre las disposiciones se incluye la prohibición de lavar, podar o alterar el área intervenida hasta nuevo aviso. Además, la dependencia federal otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas para que se entregue el mapeo de la aplicación de químicos y un plan de remediación, con el fin de evitar nuevas alteraciones durante el procedimiento administrativo.

Impacto en la comunidad y próximos pasos

La diputada Lorena de la Garza manifestó su disposición para colaborar con las autoridades y atender todas las medidas que determine la Profepa. Por otro lado, ambientalistas han lanzado una petición en la plataforma Change.org que exige la destitución de la legisladora y una investigación profunda sobre los daños ecológicos potenciales. Este incidente resalta la tensión entre las necesidades de salud pública, como el control del dengue, y la conservación crítica de la biodiversidad en los parques metropolitanos de Monterrey.