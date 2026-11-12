Profesora denuncia corrupción y falta de atención de la SEV en Veracruz

Una docente jubilada acusa a la Secretaría de Educación de Veracruz y al IPE de irregularidades en la pensión de su cuñado fallecido, reclamando intervención gubernamental urgente.

Una profesora jubilada ha interpuesto una denuncia formal ante la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) por presuntas irregularidades administrativas en la gestión de los pagos pendientes de su cuñado, quien también fue docente. La mujer manifestó su profundo descontento durante una transmisión en vivo, señalando que las autoridades correspondientes han mantenido una actitud de evasión frente a su solicitud legítima de resolución del caso pensionario.

Denuncia pública ante la Secretaría de Educación de Veracruz

La docente expresó su indignación al relatar que permaneció desde las 9:00 horas en las instalaciones correspondientes, sin lograr obtener una respuesta directa ni una solución concreta a su reclamo por parte del personal de Recursos Humanos. Durante el proceso de espera, indicó haber recibido un documento donde dicha área se deslinda explícitamente de cualquier responsabilidad relacionada con la situación laboral y pensionaria de su familiar fallecido.

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Irregularidades en pagos y aportaciones del Instituto de Pensiones

La acusada sostiene que las plazas de su cuñado figuraban como activas en los registros oficiales y que se habrían cobrado cheques correspondientes a dichos puestos, lo que sugiere un manejo indebido de los fondos. Por otra parte, la docente informó que existe una baja registrada en el año 2024, situación que el Instituto de Pensiones del Estado utiliza como argumento principal para negar la otorgación de la pensión, alegando la falta de aportaciones realizadas por la institución.

Llamado a Rocío Nahle García y entidades de control

En medio de su reclamo, la profesora hizo un exhorto directo a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, así como a los diputados locales y a los funcionarios de la administración estatal, instándolos a intervenir de manera inmediata para garantizar justicia. La docente afirmó contar con documentación sustancial que respalda sus señalamientos, destacando específicamente una minuta del 1 de octubre en la cual las autoridades se comprometieron a resolver el asunto, compromiso que considera incumplido.

Consecuencias y próximos pasos legales en Veracruz

Ante la falta de atención por parte de la Secretaría de Educación, la mujer anunció oficialmente que acudirá a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Contraloría General y al Congreso del Estado para buscar la resolución de su caso. Con 40 años de vida dedicados al servicio educativo, la profesora cuestionó severamente el trato recibido por parte del personal de la dependencia, calificando la situación como una muestra de corrupción que deja sin apoyo a las familias de los maestros que han fallecido.