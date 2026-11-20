LEVEL-5 confirma el regreso del detective inglés con una nueva entrega ambientada en una ciudad de vapor llena de misterios, zombies y acertijos exclusivos. El juego llegará a todas las plataformas principales el 10 de diciembre con contenido adicional para pre-reservas.

Los fans de la saga de aventuras gráficas y lógica están de celebración con el anuncio oficial de la próxima entrega principal de Professor Layton, titulada Professor Layton and the New World of Steam.

Este título, desarrollado por LEVEL-5, está programado para su lanzamiento global el próximo 10 de diciembre y será una experiencia disponible en múltiples plataformas modernas, incluyendo PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y computadoras personales a través de la tienda digital Steam. Esta nueva entrega representa un regreso triunfal para la franquicia después de varios años de espera, marcando el inicio de una nueva etapa narrativa y mecánica que promete sorprender tanto a los seguidores veteranos como a los nuevos jugadores que se acercan por primera vez al mundo del célebre aristócrata y su aprendiz.

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Argumento y ambientación en Steam Bison

La trama de esta aventura se sitúa cronológicamente un año después de los sucesos de Professor Layton and the Unwound Future, trasladando a los protagonistas a los Estados Unidos en una época donde el Viejo Oeste comienza a ceder paso a la revolución industrial y la tecnología avanza a pasos agigantados. El punto central de la historia es Steam Bison, una ciudad ficticia famosa por sus inventos impulsados por vapor y sus sorprendentes innovaciones mecánicas.

La tranquilidad de este lugar se ve interrumpida por una serie de eventos sobrenaturales y delictivos, entre los que destacan la aparición misteriosa de un pistolero fantasma que ha secuestrado a una millonaria heredera, así como una amenazante pandilla de zombies que aterroriza a sus habitantes. Ante este caos, Luke y el Profesor Layton deberán unirse nuevamente para investigar estos crímenes, utilizando su ingenio para descifrar quién o qué se esconde detrás de estos eventos escalofriantes.

Además de la narrativa inmersiva, el juego se caracteriza por ofrecer la colección de acertijos más extensa jamás creada para la serie, los cuales son indispensables para avanzar en la trama, explorar el entorno y conocer a los nuevos personajes. Los jugadores también tendrán la oportunidad de mejorar las instalaciones de Steam Bison resolviendo ciertos desafíos, lo que afecta directamente al desarrollo de la ciudad.

Acertijos diarios y minijuegos exclusivos

Para mantener el compromiso a largo plazo, el título incluirá acertijos diarios durante más de un año tras su lanzamiento. La experiencia se complementa con tres minijuegos exclusivos: Sir Steeps's Cafe, Falcon and the Curious Egg y Go! Robo-Duck! Go!

, cada uno con mecánicas únicas que van desde la preparación de bebidas basadas en diálogos hasta desafíos de programación con robots. También se destaca la flexibilidad de idioma, permitiendo mezclar voces y textos en diferentes configuraciones. Las preventas digitales ya están habilitadas y los compradores recibirán la banda sonora seleccionada de la franquicia como incentivo exclusivo.