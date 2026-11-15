Programa Cultural UNAM: Artes Visuales y Música en Noviembre 2024

Descubre la oferta cultural de la UNAM en noviembre 2024. Desde la exposición de Georges Didi-Huberman hasta conciertos de la OFUNAM y danza en el CCU.

La Universidad Nacional Autónoma de México presenta una amplia agenda cultural para el mes de noviembre 2024, concentrando actividades artísticas y académicas en las sedes del Centro Cultural Universitario y Casa del Lago. Esta programación abarca exposiciones de filosofía visual, conciertos sinfónicos, danza contemporánea y teatro, ofreciendo al público una selección diversa de expresiones culturales con entradas gratuitas y taquilleras.

Exposición Filósofo Georges Didi-Huberman Hasta 2027

La exposición conceptual "En el taller del filósofo" del pensador francés Georges Didi-Huberman estará disponible hasta el 28 de febrero de 2027 en la Sala 4 de Casa del Lago Bosque de Chapultepec. Esta muestra reúne piezas audiovisuales creadas en su "taller mental", entrelazando disciplinas y geografías diversas para explorar cómo las imágenes transforman nuestra percepción del mundo. Didi-Huberman investiga la lógica que conecta pinturas renacentistas con fotografías de campos de exterminio, demostrando que cruzar cinco siglos de historia visual es un ejercicio válido y necesario.

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Con entrada libre y cupo limitado, el espacio en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec permite al público acceder a esta reflexión profunda sobre la memoria y el arte. La obra del historiador del arte, autor de más de 50 libros, desafía las convenciones temporales al unir el pasado clásico con la documentación moderna del sufrimiento humano.

Conciertos OFUNAM y OJUEM en Sala Nezahualcóyotl

La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) continúa sus celebraciones por los noventa años de existencia con presentaciones los días sábado 21 a las 8 pm y domingo 22 a las 12 pm. Bajo la dirección de la directora huésped Katharina Wincor, la orquesta interpretrá un programa que incluye la obra Ícaro de Lera Auerbach, el Concierto para fagot en fa mayor de Carl Maria von Weber con Guilhaume Santana como solista, y la Sinfonía núm. 3 Heroica de Ludwig van Beethoven. Los boletos tienen un costo de $240, $160 y $100, y la función se realiza en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.

Simultáneamente, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) dirige su atención a la composición francesa bajo la batuta de José Areán el domingo 22 a las 6 pm. La violonchelista Marie Ythier ejecutará el Concierto para violonchelo núm. 1 en la menor de Camille Saint-Saëns, acompañada por la Suite de Mamá la oca de Maurice Ravel y la Sinfonía en do mayor de Georges Bizet. La entrada para este evento juvenil tiene un costo accesible de $50 en la misma sala del CCU.

Música de Cámara Quinteto Alientos 21 Noviembre

El ensamble Musicum Vivax ofrece una presentación de música de cámara el sábado 21 a las 6 pm en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dirigido por el clarinetista Arturo Cuevas, el quinteto de alientos interpreta obras populares del siglo XIX, específicamente el Quinteto de alientos, Op. 43 de Carl Nielsen y Tres piezas breves para quinteto de Jacques Ibert. Esta sesión requiere una entrada de $100, con precio reducido de $90 para miembros de OFUNAM.

Danza Johana Malédon y Teatro Juan Mayorga

La coreógrafa Johana Malédon lidera la compañía SerSur con su solo escénico Titre provisoire en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. Las funciones se realizan el viernes 20 a las 7 pm y los días sábado 21 y domingo 22 de noviembre a las 12:30 pm. La pieza investiga la identidad y representación mediante el diálogo entre un cuerpo y una pantalla LED, con entrada libre y cupo limitado. Posteriormente, el domingo 22 a las 1:30 pm, se llevará a cabo un conversatorio en el Teatro El Gordo y el Flaco.

La compañía Los Tres Pies del Gato presenta la obra El Gordo y el Flaco, escrita por el dramaturgo español Juan Mayorga y dirigida por Andrómeda Mejía. Este montaje explora la evolución de una relación sentimental ante el paso del tiempo, destacando la tensión entre aferrarse al pasado y imaginar nuevas vidas. La narrativa se desarrolla íntegramente en una sola habitación, convirtiendo el escenario en un espacio de reflexión sobre los recuerdos compartidos y las rutinas que definen a los personajes.