Programa de presentación de la obra 'Revolución Diamantina' en México

Esta noticia describe la realización de un proyecto en México, en colaboración con el Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC) y la Orquesta Urtext, para presentar una pieza inspirada en el legado de Gabriela Ortiz, compositora y cineasta mexicana. La composición aborda la 'Revolución diamantina', movimiento derivado de las protestas de colectivos contra la violencia, y cuenta con la colaboración de Cristina Rivera Garza y Claudia Lavista. La obra fue distinguida con tres premios Grammy y un Latin Grammy.

en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. , así como con la participación del Centro de Producción de Danza Contemporánea ( CEPRODAC ), acompañadas por la Orquesta Urtext , bajo la dirección concertadora derepresenta la realización de un proyecto que buscaba concretar desde tiempo atrás: la creación de un ballet.

Inspirada en el legado de, la compositora concibió esta obra como una primera incursión dentro del repertorio escénico. , quien desarrolló una pieza relacionada con la denominada ‘Revolución diamantina’, movimiento derivado de las protestas de colectivos contra laA ello se sumaron las. Videos, audios y diversos registros compartidos con la compositora contribuyeron a construir la obra. Cristina Rivera Garza, cuyas reflexiones en torno a la violencia de género enriquecieron el desarrollo conceptual de la obra.

Revolución Diamantinay estrenado por la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles. La obra fue distinguida con tres premios Grammy y un Latin Grammy. , director gual de Urtext Digital Classics y del Festival Urtext, impulsó la presentación deen México en un formato escénico integral, con una propuesta coreográfica concebida especialmente para la obra. Para ello convocó a la, bajo la dirección de Lina González-Granados, así como a la bailarina y coreógrafa Claudia Lavista, hija del destacado compositor Mario Lavista (1943-2021).

Inspirada en la fuerza simbólica de la partitura de Gabriela Ortiz, Lavista desarrolla una concepción escénica que busca expresar el sentimiento y la emoción que la música expone sobre la importancia de su contenido: lahan sostenido a lo largo de los siglos.

‘Esta es una obra que está hablando no a las mujeres, le está hablando a la sociedad’, sentencia Lavista. La propuesta coreográfica incorpora además la participación de Melva Olivas y Lola Lince, con el diseño de escenografía, iluminación y vestuario de Aurelio Palomino. La puesta en escena contará además con la participación del Centro de Producción de Danza Contemporánea (CEPRODAC) del INBAL.

Su directora, entiende la visión tanto de Ortiz como de Lavista, y engrana de manera natural la concepción de la obra como la fuerza del mensaje. Para Cecilia Lugo, a diferencia de los procesos creativos en los que el diseño coreográfico se construye de manera paralela a la composición musical, en la existencia previa de la partitura genera un impulso vital que establece una poderosa conexión con la tierra.

La obra, añade, se plantea como un estandarte y un parteaguas que busca propiciar en el público una reflexión profundamente conmovedora sobre un tema de gran relevancia. Las funciones se realizarán el sábado 4 de julio a las 19 horas y el domingo 5 de julio a las 17 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes





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