Descubre el cronograma del 29 de noviembre en la FIL Guadalajara 2026, con homenajes a Juan Rulfo y actividades con autores internacionales en Expo Guadalajara.

La Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara celebra este domingo 29 de noviembre su día más emblemático, centrando sus esfuerzos en el homenaje póstumo al escritor mexicano Juan Rulfo, a cuarenta años de su fallecimiento. El evento, que se desarrolla en las instalaciones de Expo Guadalajara, reúne a una delegación internacional de alrededor de 900 escritoras y escritores procedentes de 41 países diferentes, consolidando su posición como uno de los encuentros culturales más relevantes de América Latina.

Homenaje a Juan Rulfo y autores internacionales

La jornada comienza con una agenda intensa que destaca la participación de figuras literarias de renombre mundial. Entre los nombres más sobresalientes se encuentran el italiano Alessandro Baricco, la nicaragüense Gioconda Belli, y los autores mexicanos Alma Guillermoprieto, Ángeles Mastretta y Guillermo Osorno. Esta edición número 40 de la feria ha elegido a Italia como país invitado de honor, presentando a una delegación compuesta por 58 autores para exhibir su literatura, arte y cultura.

Also read Rayados de Monterrey sufre baja durísima en plena Liguilla del Apertura 2026

Además del reconocimiento a los autores invitados, la FIL Guadalajara 2026 premia la trayectoria de Gioconda Belli con el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026. Este reconocimiento subraya la importancia de la narrativa centroamericana en el escenario global, integrando sus obras en los debates literarios que se desarrollarán durante la semana completa del festival.

Cronograma de actividades y encuentros literarios

La programación oficial detalla una serie de conversatorios y presentaciones que abarcan desde el derecho hasta la ciencia y el ensayo. A las 10:00 horas, Alma Guillermoprieto y Guillermo Osorno participarán en el diálogo titulado "América Latina, esa improbable tierra prometida" dentro del programa FIL Pensamiento, en el Salón México I del hotel Barceló Guadalajara. Simultáneamente, Luigi Ferrajoli, Perfecto Andrés Ibáñez y Pedro Grández Castro debatirán sobre el derecho al futuro en el Salón México II.

Para las 10:30 horas, Sylvia Tamale presentará sus reflexiones sobre descolonización y afro feminismo en el Salón F del Área Internacional de Expo Guadalajara. Una hora después, Alessandro Baricco abrirá el Salón Literario Carlos Fuentes en el Auditorio Juan Rulfo, recibiendo en esta ceremonia la medalla conmemorativa dedicada al escritor mexicano, con transmisión en vivo a través de YouTube.

Más tarde, a las 14:00 horas, Bruno Arpaia y Paco Ignacio Taibo II conversarán sobre traducción y literatura en el Café Literario del Pabellón de Italia. A las 16:00 horas, Baricco regresa para un homenaje a Umberto Eco, y a las 16:30 horas, un panel en FIL Ciencia discutirá sobre el dossier de Océanos con Rosa Beltrán, Jorge Comensal, Pablo Montaño Beckmann y Octavio Aburto Oropeza.

El clímax del día: Homenaje a Juan Rulfo

El evento central de la tarde, programado de 17:00 a 18:50 horas, es el homenaje oficial a Juan Rulfo. Este acto solemne tendrá lugar en el Auditorio Juan Rulfo, planta baja de Expo Guadalajara, y contará con la presencia de Juan Carlos Rulfo, Pablo Rulfo, Marisol Schulz Manaut, Élmer Mendoza y Rogelio Cuéllar. La sesión está diseñada para analizar el legado imperecedero del autor de "Pedro Páramo" y "Los días", consolidando su influencia en la narrativa contemporánea.

La noche literaria continúa con intervenciones individuales y diálogos complejos. Laura Pugno tendrá una participación exclusiva en el Salón de la Poesía a las 18:00 horas, seguida por la sesión dedicada a los "Amigos de Gioconda Belli", donde Ángeles Mastretta, Lutz Kliche, María José Bruña Bragado y Claudia Neira Bermúdez dialogarán sobre su trayectoria.

Las horas finales del domingo incluyen a Santiago Roncagliolo y Eduardo Sacheri, quienes explorarán la relación entre palabras e imágenes en el Salón 2. Paralelamente, Andrea Bajani y Federica Manzon debatirán sobre las relaciones familiares en la narrativa del siglo XXI, y Elisa Díaz Castelo cerrará la jornada con una participación en el Salón de la Poesía. La feria continúa su recorrido hasta el 6 de diciembre, ofreciendo cerca de 3 mil actividades culturales.