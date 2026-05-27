Programa Salud Casa por Casa brinda atención médica a zonas vulnerables de Naucalpan

El programa federal Salud Casa por Casa ha llegado a Naucalpan, beneficiando a habitantes de colonias vulnerables con atención médica personalizada y pruebas de salud, generando confianza y satisfacción entre los beneficiarios.

El programa federal Salud Casa por Casa, impulsado por la presidencia de México y respaldado por el presidente municipal Isaac Montoya, ha comenzado a brindar atención médica directa a los habitantes de las zonas más vulnerables del municipio de Naucalpan .

Esta iniciativa no solo ofrece consultas médicas básicas, sino que incluye la realización de diversas pruebas diagnósticas para evaluar el estado de salud de los pacientes y proporcionar orientación personalizada sobre el seguimiento de cada padecimiento. Los equipos médicos recorren las colonias, llevando servicios de salud a personas que, por diversas razones, tienen dificultades para acceder a centros de salud.

El programa busca garantizar que nadie quede desatendido, especialmente aquellos que viven en condiciones de marginación o con enfermedades crónicas que requieren monitoreo constante. Además, se enfatiza la prevención y la detección temprana de enfermedades, lo que permite reducir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Los habitantes de Naucalpan han expresado su satisfacción con el programa.

María Concepción Sánchez, beneficiaria del programa, declaró que se ha sentido cómoda con la atención que su esposo y ella han recibido del personal médico. Señaló que desde que llegaron se sienten más seguras, los examinan bien y les dicen lo que deben hacer. Afirmó que el programa está bien y que se sienten con mucha confianza. Testimonios como el de María Concepción reflejan el impacto positivo que tiene el acercamiento de los servicios de salud a las comunidades.

Muchos beneficiarios han destacado la amabilidad y profesionalismo de los trabajadores de la salud, así como la facilidad de recibir atención sin tener que desplazarse largas distancias o esperar largas horas en clínicas. El programa también incluye visitas de seguimiento para asegurar que los pacientes cumplan con sus tratamientos y mantengan un control adecuado de su salud. Esto es especialmente relevante para adultos mayores, personas con discapacidad y aquellos con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión.

En las últimas semanas, brigadas médicas han visitado colonias como Lomas de San Agustín, Ciudad Satélite y San Mateo Nopala, donde se han realizado pruebas de glucosa, presión arterial, detección de diabetes, hipertensión y colesterol, además de brindar consultas generales y referencias a especialistas cuando es necesario. El programa cuenta con un registro de pacientes para dar seguimiento a su evolución y asegurar continuidad en los tratamientos.

También se han distribuido materiales informativos sobre prevención de enfermedades y promoción de la salud. La participación de los vecinos ha sido fundamental, ya que muchos se han ofrecido como voluntarios para difundir el programa en sus comunidades. El ayuntamiento ha destinado recursos adicionales para ampliar la cobertura y garantizar que ningún hogar quede sin recibir al menos una visita.

Se espera que para finales de año, el programa haya atendido a más de 5,000 personas en todo el municipio, con proyección de duplicar esa cifra el próximo año. A través de estas acciones, el gobierno de Naucalpan reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con el gobierno federal para construir un sistema de salud más cercano y accesible para todas y todos.

El programa Salud Casa por Casa no solo atiende necesidades médicas inmediatas, sino que también educa a la población sobre hábitos saludables y la importancia de las revisiones periódicas. Se espera que, a medida que el programa se expanda, más colonias se beneficien de estas visitas domiciliarias, reduciendo las brechas de desigualdad en el acceso a la salud. La colaboración entre distintos niveles de gobierno y la participación activa de la comunidad son fundamentales para el éxito de esta iniciativa.

Con la confianza de los ciudadanos y el esfuerzo de los profesionales de la salud, Naucalpan avanza hacia un futuro donde la salud sea un derecho garantizado para todos, sin importar su ubicación o condición social





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