Programación completa de la Jornada 10 de la Premier League 2026-2027

Descubre el horario y los canales para ver la Jornada 10 de la Premier League 2026-2027. Desde el Arsenal hasta el Manchester United, agenda detallada para no perderse los goles.

La Jornada 10 de la English Premier League ofrece un calendario intenso para la temporada 2026-2027. El ciclo de partidos comienza el viernes 6 de noviembre y se extiende hasta el domingo 8 de noviembre. Los aficionados tendrán tres días consecutivos para disfrutar de diez encuentros disputados por los mejores clubes de Inglaterra.

Calendario y horarios de la jornada 10

El viernes 6 de noviembre arranca la competición con el partido entre Everton y Coventry City. Este duelo se emitirá a las 14:00 horas exclusivamente en la plataforma HBO Max. La jornada continúa el sábado 7 de noviembre con dos encuentros transmitidos por Fox One. Leeds enfrentará a Tottenham Hotspur a las 6:30 horas, mientras que Fulham medirá fuerzas con Newcastle United a las 9:00 horas.

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El sábado también incluye una partida de gran envergadura en HBO Max. Arsenal jugará contra Hull City a las 9:00 horas. Más tarde, el mismo día, Nottingham Forest recibirá al Manchester City a las 11:30 horas, con la transmisión a cargo de Fox One. Estos horarios permiten a los espectadores planificar la visualización de los equipos con mejor posicionamiento en la tabla.

Partidos dominicales en la Premier League

El domingo 8 de noviembre concentra la mayoría de las acciones deportivas en la jornada. Fox One transmitirá tres partidos simultáneos a las 8:00 horas. Ipswich Town recibirá al Bournemouth en el primer enfrentamiento. Luego, Sunderland enfrentará al Chelsea en el segundo duelo. Finalmente, Brighton disputará el encuentro ante Brentford en la tercera transmisión de la hora marcada.

HBO Max cerrará la jornada con dos partidos importantes. Crystal Palace enfrentará al Liverpool a las 8:00 horas del domingo 8 de noviembre. El evento principal se disputará a las 10:30 horas, donde el Manchester United recibirá al Aston Villa. Estas emisiones en cadena cerrarán la décima fecha de la liga inglesa.

Posiciones y rendimiento de los equipos

Tras las primeras nueve fechas de la temporada 2026, el Arsenal lidera la clasificación general. El club cuenta con 24 puntos de 27 posibles, mostrando un rendimiento dominante en el inicio del torneo. Manchester City se ubica en el segundo lugar de la tabla. Brighton completa el podio en la tercera posición, confirmando su solidez competitiva.

Por el contrario, Manchester United vive un momento complejo. El equipo se encuentra en la posición 17 de la clasificación general, muy cerca de la zona de descenso. Esta ubicación refleja el bajo rendimiento del club hasta el momento. Aston Villa también muestra señales de alerta al mantenerse en la zona media de la tabla, lejos de los primeros puestos.