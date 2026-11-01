MX
Sports

Programación de partidos y horarios de Liga MX y otros deportes noviembre

TUDNMEX#48 in México

Conoce los horarios exactos y canales de transmisiónde la Jornada 15 de Liga MXy eventos deportivos internacionales en México y Estados Unidos.

El mes de noviembre inicia con un domingo cargado de emocionantes encuentros deportivos que atraerán la atención de millones de aficionados en México y Estados Unidos. Esta jornada promete una agenda variada que abarca desde el fútbol local hasta competiciones internacionales, proporcionando a los espectadores múltiples opciones para seguir a sus equipos favoritos desde la comodidad de sus hogares.

Partidos y horarios en el centro de México

La programación comienza con el enfrentamiento entre Omonia 29M y Nea Salamina Famagusta, el cual inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Este partido también se transmite en Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT, facilitando la conexión con las audiencias norteamericanas.

Also readLiga MX: Juárez vs Querétaro EN VIVO; sigue la Jornada 15 del Apertura 2026

Posteriormente, se llevará a cabo el encuentro entre Racing y Real Madrid, cuyo inicio está previsto para las 9:15 am tiempo del centro de México. Para los espectadores en Estados Unidos, el partido arrancará a las 10:15 am ET, a las 9:15 am CT y a las 7:15 am PT, asegurando una cobertura temprana para los seguidores de ambos equipos.

Continuando con la agenda matutina, otro partido importante inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. En Estados Unidos, este encuentro se podrá ver a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT, manteniendo el ritmo de la jornada deportiva con múltiples opciones de visión simultánea.

Seguimiento de eventos vespertinos

Más tarde, la jornada continúa con un partido que inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. En Estados Unidos, la transmisión se realizará a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. Esta franja horaria permite a los espectadores disfrutar de una tarde deportiva extensa con eventos consecutivos.

Otro encuentro tiene previsto su inicio a las 11:00 am tiempo del centro de México, coincidiendo con la misma franja horaria de Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. La consistencia en los horarios facilita la planificación de los aficionados que desean seguir múltiples competiciones en un solo día.

La programación se extiende con otro partido que inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México, nuevamente a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT en Estados Unidos. Esta repetición horaria sugiere una alta densidad de eventos deportivos programados para aprovechar la franja de mayor audiencia matutina.

Opciones de transmisión y cobertura final

El evento siguiente inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México, con transmisión en Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT. Posteriormente, una carrera importante inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México, viéndose en Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

En México, este evento se podrá ver por Canal 5, ofreciendo una opción tradicional para los espectadores. Más tarde, otro partido inicia a las 2:30 pm tiempo del centro de México, con horario en Estados Unidos a las 3:30 pm ET, a las 2:30 pm CT y a las 12:30 pm PT, manteniendo la oferta deportiva en la tarde.

El encuentro siguiente comienza a las 3:30 pm tiempo del centro de México, transmitiéndose en Estados Unidos a las 4:30 pm ET, a las 3:30 pm CT y a las 1:30 pm PT. A las 6:00 pm, otro partido inicia en el centro de México y se verá en Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT, cubriendo la prime time.

Un partido más inicia a las 8:45 pm tiempo del centro de México, con horario en Estados Unidos a las 9:45 pm ET, a las 8:45 pm CT y a las 6:45 pm PT. También se transmite a las 3:45 pm tiempo del centro de México, viéndose en Estados Unidos a las 4:45 pm ET, a las 3:45 pm CT y a las 1:45 pm PT, con cobertura en ambos países por ViX.

Finalmente, un partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México, transmitiéndose en Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT, disponible en México por ViX y en Estados Unidos por TUDN. El último evento de la jornada inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México, viéndose en Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT, con cobertura en México por Canal 5, ViX y TUDN, mientras que en Estados Unidos se emitirá por TUDN.

TUDNMEX#48 in México

Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí.

Liga MX Jornada 15 Canales Horarios Estados Unidos Vix TUDN

More on Sports

See all

Saltillo Soccer visita a Artesanos Metepec en la Jornada 10 de la Liga Premier

Saltillo Soccer visita a Artesanos Metepec este sábado a las 4 de la tarde en la Jornada 10 de la Liga Premier Serie A 2026-27, con tres derrotas consecutivas.

vanguardiamx

Últimas Noticias · México

See all
Up nextSaltillo Soccer visita a Artesanos Metepec en la Jornada 10 de la Liga Premier