Programación de partidos y horarios de Liga MX y otros deportes noviembre

Conoce los horarios exactos y canales de transmisiónde la Jornada 15 de Liga MXy eventos deportivos internacionales en México y Estados Unidos.

El mes de noviembre inicia con un domingo cargado de emocionantes encuentros deportivos que atraerán la atención de millones de aficionados en México y Estados Unidos. Esta jornada promete una agenda variada que abarca desde el fútbol local hasta competiciones internacionales, proporcionando a los espectadores múltiples opciones para seguir a sus equipos favoritos desde la comodidad de sus hogares.

Partidos y horarios en el centro de México

La programación comienza con el enfrentamiento entre Omonia 29M y Nea Salamina Famagusta, el cual inicia a las 9:00 am tiempo del centro de México. Este partido también se transmite en Estados Unidos a las 10:00 am ET, a las 9:00 am CT y a las 7:00 am PT, facilitando la conexión con las audiencias norteamericanas.

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Posteriormente, se llevará a cabo el encuentro entre Racing y Real Madrid, cuyo inicio está previsto para las 9:15 am tiempo del centro de México. Para los espectadores en Estados Unidos, el partido arrancará a las 10:15 am ET, a las 9:15 am CT y a las 7:15 am PT, asegurando una cobertura temprana para los seguidores de ambos equipos.

Continuando con la agenda matutina, otro partido importante inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. En Estados Unidos, este encuentro se podrá ver a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT, manteniendo el ritmo de la jornada deportiva con múltiples opciones de visión simultánea.

Seguimiento de eventos vespertinos

Más tarde, la jornada continúa con un partido que inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. En Estados Unidos, la transmisión se realizará a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. Esta franja horaria permite a los espectadores disfrutar de una tarde deportiva extensa con eventos consecutivos.

Otro encuentro tiene previsto su inicio a las 11:00 am tiempo del centro de México, coincidiendo con la misma franja horaria de Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. La consistencia en los horarios facilita la planificación de los aficionados que desean seguir múltiples competiciones en un solo día.

La programación se extiende con otro partido que inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México, nuevamente a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT en Estados Unidos. Esta repetición horaria sugiere una alta densidad de eventos deportivos programados para aprovechar la franja de mayor audiencia matutina.

Opciones de transmisión y cobertura final

El evento siguiente inicia a las 12:00 pm tiempo del centro de México, con transmisión en Estados Unidos a la 1:00 pm ET, a las 12:00 pm CT y a las 10:00 am PT. Posteriormente, una carrera importante inicia a las 2:00 pm tiempo del centro de México, viéndose en Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

En México, este evento se podrá ver por Canal 5, ofreciendo una opción tradicional para los espectadores. Más tarde, otro partido inicia a las 2:30 pm tiempo del centro de México, con horario en Estados Unidos a las 3:30 pm ET, a las 2:30 pm CT y a las 12:30 pm PT, manteniendo la oferta deportiva en la tarde.

El encuentro siguiente comienza a las 3:30 pm tiempo del centro de México, transmitiéndose en Estados Unidos a las 4:30 pm ET, a las 3:30 pm CT y a las 1:30 pm PT. A las 6:00 pm, otro partido inicia en el centro de México y se verá en Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT, cubriendo la prime time.

Un partido más inicia a las 8:45 pm tiempo del centro de México, con horario en Estados Unidos a las 9:45 pm ET, a las 8:45 pm CT y a las 6:45 pm PT. También se transmite a las 3:45 pm tiempo del centro de México, viéndose en Estados Unidos a las 4:45 pm ET, a las 3:45 pm CT y a las 1:45 pm PT, con cobertura en ambos países por ViX.

Finalmente, un partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México, transmitiéndose en Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a las 5:00 pm CT y a las 3:00 pm PT, disponible en México por ViX y en Estados Unidos por TUDN. El último evento de la jornada inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México, viéndose en Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT, con cobertura en México por Canal 5, ViX y TUDN, mientras que en Estados Unidos se emitirá por TUDN.