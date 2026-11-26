La Liga Mexicana del Pacífico enfrenta su semana clave el jueves 26 de noviembre con cinco partidos. Conoce horarios, rivales y detalles sobre los playoffs 2027.

La Liga Mexicana del Pacífico atraviesa una etapa crítica y vibrante de la temporada 2026 - 2027, a menos de un mes de concluir la campaña regular. Esta proximidad ha generado una expectativa masiva entre miles de aficionados que buscan confirmar las clasificaciones y los escenarios para la disputa final. La organización del torneo ha confirmado que el jueves 26 de noviembre presentará una de las jornadas más intensas de la semana.

Cinco enfrentamientos decisivos el jueves 26 de noviembre

La Liga Mexicana del Pacífico disputará cinco partidos el jueves 26 de noviembre, todos programados para las últimas horas de la tarde y noche. La atmósfera en los estadios será eléctrica debido a la importancia estratégica de cada victoria para las posiciones de la tabla. A continuación, se detallan los horarios exactos y las televisiones oficiales para cada compromiso.

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El duelo central será el Charros de Jalisco contra las Águilas de Mexicali, con inicio a las 21:30 horas. Este encuentro enfrenta a la actual subcampeona del circuito contra un equipo que superó las expectativas en la primera vuelta. El partido de Naranjeros de Hermosillo contra los Jaguares de Nayarit comenzará a las 20:30 horas. También se enfrentarán los Yaquis de Ciudad Obregon con los Venados de Mazatlán a la misma hora.

Para cerrar la jornada deportiva, el Algodoneros de Guasave recibirá a los Cañeros de Los Mochis a las 20:30 horas. El último enfrentamiento lo protagonizarán los Tomateros de Culiacán contra los Mayos de Navojoa, también a las 20:30 horas. Todas las transmisiones estarán disponibles a través de la plataforma de Youtube de la Liga Mexicana del Pacífico.

Clasificación a los playoffs de enero 2027

La fase definitiva de la Liga Mexicana del Pacífico está a la vuelta de la esquina y comenzará oficialmente en enero del 2027. Solo los mejores ocho equipos de la tabla general obtendrán el derecho a participar en esta ronda de eliminatorias. La estructura de las series se jugará bajo el formato estándar de ganar cuatro de siete juegos, con un calendario 2-3-2.

El objetivo final de estos enfrentamientos en la temporada regular es asegurar una posición alta para recibir ventaja de local en los playoffs. La presión sobre cada juego del jueves 26 de noviembre es palpable, ya que cualquier desequilibrio puede definir si un equipo accede a la etapa decisiva o ve su campaña terminada.

Campeón rumbo a la Serie del Caribe febrero 2027

El ganador absoluto de la Liga Mexicana del Pacífico obtendrá el derecho de representar a México en la próxima Serie del Caribe. Este evento internacional se disputará en febrero del 2027 en el estado de Sonora. La competencia por este título involucra a todos los equipos mencionados en la jornada del jueves 26 de noviembre.

La preparación de los equipos para el torneo internacional comienza ahora mismo en la liga regular. Cada out, cada carrera y cada victoria cuenta para construir el momentum necesario para llevar la bandera mexicana al Caribe. La estructura de los playoffs garantiza que los mejores ocho contendientes demuestren su dominio antes de la gran final.

Los aficionados tienen la oportunidad de seguir cada uno de estos compromisos en tiempo real a través de las transmisiones en línea. La conexión digital permite a la hinchada estar al tanto de cada jugada crucial en los estadios de la liga. La intensidad de estos días definireá el rostro de la temporada 2026 - 2027.

La atención se mantendrá alta hasta el último pitazo de la temporada regular. Las dinámicas entre Charros de Jalisco, Águilas de Mexicali y el resto de los clasificados se intensificarán. La Liga Mexicana del Pacífico se consolida como el evento deportivo de mayor relevancia en la región en este cierre de año.

El calendario establece fechas precisas para los siguientes pasos. Los playoffs arrancan en enero del 2027 con los mejores ocho. El campeón enfrentará al mundo en febrero del 2027 en Sonora. La carrera por la victoria ya está en marcha y cada detalle importa.