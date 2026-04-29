Prohíben importación de textiles por recintos fiscalizados ante alza del contrabando

El gobierno mexicano prohíbe la importación de telas y confecciones a través de los Recintos Fiscalizados Estratégicos debido al aumento del 600% en las importaciones ilegales, según advierte Canaintex. Se espera que la medida impulse la producción nacional y combata la subvaluación de productos.

El gobierno mexicano ha implementado una medida drástica para combatir el creciente flujo de importaciones ilegales de textiles y confecciones, prohibiendo su ingreso a través de los Recintos Fiscalizados Estratégicos (RFE).

Esta decisión, anunciada recientemente a través de la Primera Modificación al Anexo 29 de las Reglas Generales de Comercio Exterior, responde a un alarmante aumento del 600% en las importaciones del sector textil-confección que se registraron a través de estos recintos durante el primer semestre del año, tras la implementación de aranceles a productos asiáticos. La Confederación de la Industria Textil (Canaintex) ha advertido sobre la magnitud del contrabando y la necesidad de acciones contundentes para proteger la industria nacional.

Rafael Torre Lamuño, representante de Canaintex, explicó que la medida busca no solo frenar la entrada de productos importados de manera irregular, sino también impulsar la reactivación del mercado interno a través de compras públicas que prioricen el contenido nacional. La industria textil ha estado sufriendo las consecuencias de la competencia desleal, con un alto porcentaje de importaciones que ingresan a las aduanas con valores subdeclarados, lo que distorsiona el mercado y perjudica a los productores locales.

La situación se agrava con las acusaciones de que China está politizando el comercio marítimo, afectando a buques de Panamá y otros países, lo que genera incertidumbre en las cadenas de suministro globales. La implementación de aranceles a productos asiáticos, iniciada a principios de año, ha tenido un impacto limitado hasta el momento, aunque se observa una ligera mejoría en la situación de la industria textil.

Torre Lamuño reconoció que los números aún no son favorables y que queda mucho trabajo por hacer para revertir la tendencia negativa. Sin embargo, confía en que la nueva medida, combinada con los esfuerzos para combatir la subvaluación de las importaciones y fortalecer la producción nacional, comenzará a dar resultados tangibles en el segundo semestre del año.

Canaintex está trabajando en estrecha colaboración con la Secretaría del Buen Gobierno para asegurar el suministro de productos textiles esenciales para el sector hospitalario, como ropa hospitalaria, ropa de cama y material quirúrgico, a través de pedidos públicos que prioricen la producción nacional. Esta estrategia busca no solo proteger la industria textil, sino también garantizar la calidad y seguridad de los productos utilizados en el sector salud.

La industria textil exige reforzar el combate al llamado 'huachicol textil', es decir, la importación ilegal de productos que evaden los aranceles y las regulaciones sanitarias. Se estima que casi el 53% de las importaciones textiles entran a México de manera subvaluada, lo que representa una pérdida significativa de ingresos para el gobierno y un perjuicio para los productores nacionales.

Además de las medidas para proteger la industria textil, el gobierno mexicano ha anunciado un 'acuerdo histórico' con la industria siderúrgica para fortalecer la producción nacional de acero. Esta iniciativa, liderada por la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, busca reducir la dependencia de las importaciones de acero y promover el desarrollo de la industria nacional.

Paralelamente, se han producido cambios en el gabinete, con la renuncia de Ariadna Montiel a la Secretaría del Bienestar y su nombramiento como posible candidata a la dirigencia de Morena. Leticia Ramírez la reemplazará en la Secretaría del Bienestar. Estos cambios reflejan la dinámica política interna del gobierno y su compromiso con la continuidad de los programas sociales.

La prohibición de importar textiles y confecciones por los RFE es una medida audaz que busca proteger la industria nacional y combatir el contrabando. Sin embargo, su éxito dependerá de la implementación efectiva de controles aduaneros más rigurosos, el fortalecimiento de la colaboración entre las autoridades y la industria, y la promoción de políticas que impulsen la competitividad de la producción nacional.

La situación global, con tensiones comerciales y geopolíticas, añade complejidad al panorama, pero el gobierno mexicano está decidido a defender los intereses de su industria y a garantizar un desarrollo económico sostenible





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