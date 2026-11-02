Prohibición Celulares Escuelas México: Acuerdos y Fechas Clave 2026

El Gobierno federal implementa la prohibición de celulares en escuelas básicas el 3 de noviembre de 2026. Conoce los detalles del acuerdo y las excepciones permitidas.

El Gobierno federal de México oficializa la prohibición del uso de teléfonos celulares en las instituciones de educación básica a partir del 3 de noviembre de 2026. Esta medida, que busca proteger la integridad académica y emocional de los estudiantes, entra en vigor tras un consenso político sin precedentes.

Ejecución Prohibición Celulares Educación Básica

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aplica esta normativa inmediata en preescolar, primaria y secundaria. La restricción abarca toda la jornada escolar, incluyendo los periodos de recreo. Los dispositivos electrónicos personales deben permanecer guardados o ser retirados al inicio de las clases. Las autoridades escolares custodian estos objetos hasta el final del día lectivo.

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Marco Legal Acuerdo 09/09/26 DOF

El fundamento jurídico reside en el acuerdo número 09/09/26, publicado oficialmente el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este instrumento legal garantiza los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes frente a las tecnologías digitales. El objetivo central es transformar los dispositivos en herramientas pedagógicas bajo estricta supervisión docente.

Excepciones Saludable Inclusión Educativa

La regulación permite el uso de tecnología únicamente para fines educativos previamente programados por los maestros. También se contemplan excepciones críticas para emergencias personales y necesidades de salud. Estas salvas protegen a estudiantes con discapacidad, problemas de accesibilidad o condiciones médicas especiales que requieran asistencia tecnológica inmediata.

Normativa Bachillerato Universidad Distinta

En el nivel de educación media superior, el bachillerato fomenta un uso responsable con limitaciones institucionales propias. Las escuelas pueden autorizar tiempos específicos para el recreo o zonas designadas, restringiendo el acceso dentro del aula. Para la educación superior, cada comunidad universitaria establece sus propios protocolos de convivencia digital.