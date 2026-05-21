Prohibición de uso de teléfonos celulares en escuelas de la CDMX

La iniciativa aprobada por el Congreso de la Ciudad de México prohíbe el uso de teléfonos celulares en las primarias y secundarias de la capital, a excepción de aquellos destinados al proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de regular la utilización de dispositivos y promover el aprendizaje digital responsable.

Prohibirán uso de teléfonos celulares en primarias y secundarias de la CDMX Estudiantes mexicanos menores de 16 años pueden pasar en promedio hasta nueve horas al día navegando en internet.

El Congreso de la Ciudad de México aprobó una iniciativa para prohibir el uso de teléfonos celulares en las primarias y secundarias de la capital, a menos de que estos sean destinados para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El dictamen reforma los artículos 7, 9, 64 y 129 a la Ley de Educación de la Ciudad de México, con el fin no sólo de regular la utilización de dispositivos, sino también se incorpora el principio de aprendizaje digital responsable y de corresponsabilidad.

La legisladora Claudia Montes de Oca del Olmo, en su calidad de integrante de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología, Innovación e Inteligencia Artificial, aseguró que con la reforma también se fortalecen las facultades de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI) en torno a esta regulación, que permitirá un mejor aprendizaje de la comunidad estudiantil. La diputada del PAN, Laura Álvarez Soto, promovente de la iniciativa, comentó que el documento aprobado representa apenas un primer paso frente a un problema mucho más profundo y urgente ya que el 75 por ciento de los maestros consideran que los estudiantes se distraen con los celulares.

Además destacó que en México más de tres millones de adolescentes han sido víctimas de delitos como el ciberacoso o explotación sexual a través de redes sociales o juegos. Laura Álvarez señaló que la iniciativa surgió ante la creciente evidencia sobre los efectos negativos del uso excesivo de pantallas en menores.

Y consideró que el texto aprobado quedó muy por debajo del alcance planteado originalmente, pues se limita principalmente a promover estrategias de aprendizaje digital y uso responsable de las tecnologías, sin establecer lineamientos más estrictos para limitar el uso de celulares en escuelas. Comentó que la UNESCO que advierten que el 75% de los maestros considera que los estudiantes se distraen constantemente con sus celulares en clase y que, después de una interrupción digital, los menores pueden tardar hasta 20 minutos en recuperar la concentración.

También recordó que, de acuerdo con la ONU, uno de cada tres niños ha estado expuesto a contenido sexual inapropiado o ha suffered ciberacoso, mientras que en México más de 3 millones de adolescentes han sido víctimas de ciberacoso a través de redes sociales y videojuegos.

"La iniciativa va en el sentido correcto, pero falta mucho por hacer", señaló la diputada, quien llamó a las y los legisladores a asumir con mayor conciencia los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en entornos digitales y a continuar construyendo políticas públicas que protejan su atención, salud mental, convivencia y desarrollo





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Prohibición De Celulares En Escuelas CDMX Aprendizaje Digital Responsable Colaboración De Las Autoridades

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