Autoridades del gobierno de la Ciudad de México activan el programa Hoy No Circula este sábado 21 de noviembre. Consulta las restricciones vehiculares y modelos afectados en el Área Metropolitana.

El gobierno de la Ciudad de México ha emitido las instrucciones oficiales para la aplicación del programa Hoy No Circula el próximo sábado 21 de noviembre. Esta medida de restricción vehicular afecta a los autos particulares registrados con placas de la Ciudad de México y del Área Metropolitana del Valle de México, con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes en la capital.

Cronograma oficial de restricciones del 21 de noviembre

En esta jornada específica, las restricciones operativas se centran en los automóviles cuyas placas terminan en los números 7 y 8. El calendario de prohibición comienza puntualmente a las 5:00 de la mañana y se extiende hasta las 22:00 horas. Durante este intervalo de diecisiete horas, los vehículos con dichas terminaciones no pueden circular por las vialidades de la Ciudad de México.

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La vigencia de esta norma de movilidad se proyecta también hacia la zona conurbada conocida como el Área Metropolitana del Valle de México. Los automovilistas que posean placas con terminación 7 y 8, aunque estén registradas en municipios vecinos, deben adherirse estrictamente a las mismas horas de prohibición. Esta uniformidad busca equilibrar la carga de tráfico entre la capital y sus alrededores durante la jornada nocturna y matutina.

Justificación ambiental y contexto operativo

La implementación de este calendario responde a estrategias sanitarias diseñadas para mejorar la calidad del aire cuando los índices de polución lo requieren. Las autoridades locales monitorean constantemente los datos meteorológicos y de dispersión de contaminantes para activar o ajustar los niveles de restricción. El propósito central es mitigar la presencia de partículas suspendidas y otros gases nocivos que afectan la salud respiratoria de la población.

El programa se fundamenta en la rotación semanal de las terminaciones de las placas para garantizar una distribución equitativa de las limitaciones entre los conductores. Esta mecánica asegura que ningún grupo específico de propietarios sea sancionado de manera desproporcionada en comparación con el resto de la flota vehicular privada.

Exenciones vigentes para vehículos particulares

Existen categorías específicas de automóviles que quedan exentas de estas restricciones incluso si sus placas coinciden con el número prohibido del día. Los vehículos que cuenten con la calificación vehicular ambiental 0 cero y el sello 0 cero están libres de estas prohibiciones. Esta medida reconoce el bajo impacto ambiental de los modelos más recientes y tecnológicos.

Asimismo, los autos híbridos que ostenten el sello H y los vehículos de cero emisiones de escape con sello Z también se encuentran excluidos. Los usuarios pueden validar el estatus de sus vehículos a través de los canales oficiales para confirmar su elegibilidad y evitar sanciones administrativas durante la jornada de restricción.

Instrucciones para el cumplimiento y verificación

Para asegurarse del cumplimiento normativo, los conductores pueden verificar el estatus de sus placas mediante el servicio oficial en línea o las aplicaciones móviles autorizadas. Se recomienda revisar tanto la terminación numérica como la letra de la placa, ya que las normas suelen combinar ambos elementos para determinar la operatividad del vehículo.

Las autoridades de tránsito advierten que el incumplimiento de estas reglas puede resultar en multas económicas y la inmovilización del vehículo en los estacionamientos designados. Los ciudadanos deben planificar sus desplazamientos considerando el uso del transporte público, el taxi o servicios deridehailing como alternativas viables durante las horas de restricción.